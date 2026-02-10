Adjudicada a la empresa FRASUR el control de la población de palomas y estorninos de Calahorra

LOGROÑO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra ha adjudicado el contrato de servicios de control de la población de paloma común y de estorninos negro y pinto en Calahorra a FRASUR Control S.L. por el precio de 92.502.08 euros y durante 4 años.

Con esta actuación el Ayuntamiento de Calahorra persigue reducir las molestias que generan estas aves y adoptar las medidas necesarias para dar una solución a los problemas que ocasionan como ruidos, depósito de excrementos... con el objetivo de velar por la salud y el bienestar de los ciudadanos y proteger los edificios públicos y privados de los efectos de la superpoblación de estas especies.

Para controlar la población de la paloma común, se instalarán elementos de captura, como jaulas, en distintos puntos de la ciudad.

Las palomas capturadas serán trasladadas a un núcleo zoológico autorizado y, durante su permanencia en las jaulas, se garantizará en todo momento su bienestar, conforme a la normativa vigente en materia de protección animal.

Para el control de la población de estorninos negro y pinto, se llevarán a cabo servicios de vigilancia y expulsión de los dormideros durante su periodo de invernada, comprendido entre los meses de octubre y marzo.

Estas actuaciones se realizarán mediante el uso de medidas disuasorias autorizadas, combinando elementos sonoros, barreras físicas como mallas y el uso de depredadores, principalmente en espacios verdes públicos.

La empresa adjudicataria tiene que presentar informes trimestrales sobre las actuaciones llevadas a cabo para el control de estas especies de aves, así como un informe anual específico sobre las acciones desarrolladas para el control de los estorninos.