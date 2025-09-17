Adjudicado en 111.200 euros el primer parque infantil cubierto de Logroño, en la Plaza Rosalía de Castro

Archivo - Logroño invertirá en torno a 300.000 euros en 2024 en áreas de juego infantiles de parques y centros educativos de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la adjudicación a la empresa Urbabil 2000, por un importe de algo más de 111.200 euros, la ejecicón del primer parque infantil cubierto que habrá en la ciudad, que se ubicará en la Plaza Rosalía de Castro, en el barrio de Cascajos.

Como ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "con el objetivo de mejorar los espacios de juego infantiles de la ciudad, el Ayuntamiento de Logroño realiza diferentes labores de rehabilitación y reparación de diferentes áreas de esta índole a lo largo del año".

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para la sustitución del área de juegos infantiles del Parque de Rosalía de Castro, en el barrio de Cascajos, a la empresa Urbabil 2000, S.L. por un importe de 111.206,26 euros (IVA incluido).

El nuevo espacio, con pavimento amortiguador y nuevos elementos de juego, contará también con una cubierta textil para la protección de los usuarios tanto del sol como de la lluvia, el primero de esta índole en la ciudad.

"Es un proyecto pionero en la ciudad, que habrá que ir estudiando. En función de la solución que se adopte en este espacio y de su resultado, el objetivo es que sea un elemento que se pueda reproducir en proyectos posteriores de parques cubiertos en otras zonas", ha dicho Sanz.

La portavoz ha señalado además que los trabajos, "a falta de que, tras la adjudicación, se solucione algún trámite administrativo", podrán comenzar "de inmediato", con un horizonte de finalización que no ha podido precisar pero que, en principio, ha situado "que podría ser a principios de 2026".

Además, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado un nuevo contrato para la reposición de suelo en áreas de juego infantiles a la empresa anterior, en este caso por una cuantía de 146.289 euros (IVA incluido), para sustituir los suelos de caucho obsoletos o en mal estado en otros ocho espacios:

C/ Clavijo (302 m2).

Parque de La Cometa (200 m2).

C/ Los Fueros (220 m2).

Plaza Fermín Gurbindo (175 m2).

Avenida de Moncalvillo (171 m2).

C/ Libertad -Varea- (155 m2).

Paseo Jerónimo Jiménez (155 m2).

Parque del Semillero (142 m2).

El trabajo consistirá en desmontar el caucho existente y limpiar la solera para instalar una nueva superficie absorbente de impactos continua a base de caucho.

Se incluye la limpieza de los sumideros bajo el pavimente, así como la recolocación de los bordillos que pudieran encontrarse sueltos. "Damos así respuesta a una demanda bastante recurrente", ha afirmado Celia Sanz.

PROGRAMA DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de subvenciones en materia de Servicios Sociales, Salud e Inserción Laboral.

El objetivo es apoyar económicamente actuaciones complementarias de los programas y proyectos municipales que lleven a cabo entidades sin ánimo de lucro de Logroño en este ámbito.

Igualmente, se contempla la realización de acciones y programas favorecedores de la inserción sociolaboral de colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo.

Tras finalizar el proceso de convocatoria pública, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado de forma provisional ayudas para 61 entidades por una cuantía total de 789.100 euros para el año 2025.

Entre los beneficiarios de estas ayudas se encuentran asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro que en sus estatutos recogen entre sus fines la realización de acciones en materia de servicios sociales, de salud de inserción sociolaboral y que estén inscritas en el registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Logroño.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la concesión de 111 nuevas ayudas de emergencia social de carácter ordinario por un total de 55.032,06 euros.

Estas ayudas están destinadas a apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad para afrontar gastos básicos relativos a necesidades primarias como, por ejemplo, el cuidado personal o la propia economía familiar, con necesidades derivadas de la manutención, la adquisición de material educativo o gastos de comedor escolar.