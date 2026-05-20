Adjudicado "a coste cero" para el Ayuntamiento de Logroño el contrato para el mercado y las recreaciones de San Bernabé

Archivo - Imagen de archivo de las fiestas de San Bernabé de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado "a coste cero" para la institución el contrato para la realización del mercado renacentista y las recreaciones de campamentos y asedios durante las próximas fiestas de Sam Bernabé, que se van a celebrar en la capital riojana del 6 al 12 de junio próximos.

Anticipando que mañana mismo se dará a conocer el programa -en rueda de prensa por parte de la concejala de Festejos, Laura Rivas- de los festejos dedicados al patrón de la ciudad, la portavoz del equipo de Gobierno local, Celia Sanz ha apuntado que, en San Bernabé, "la tradición, la historia y la cultura se adueñan de las calles de la ciudad en unas fiestas declaradas de interés turístico nacional".

Ha señalado, de este modo, que "durante los días 6 y 11 de junio, se va a realizar una ambientación y dinamización de la ciudad, no solo a través de ese mercado, sino también con esas representaciones de asedios y campamentos militares que cada año hacen que las fiestas sean más llamativas".

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Musical Sport, S.L., "sin coste económico" para el Ayuntamiento, el contrato para la prestación del servicio de diseño, coordinación, gestión y realización de un mercado renacentista y de espectáculos renacentistas de recreación histórica de asedios y campamentos militares para las próximas fiestas de San Bernabé 2026.

Según se apunta en el acuerdo de la Junta, la empresa "destaca en el apartado de decoración, variedad e idoneidad de puestos, decoración de calles, vestuario y atrezzo, por presentar una propuesta muy variada en cuando a colorido y vestuario que recrea de modo muy fiel la época y situación de la ciudad en 1521". A ello se seuma "una baja sobre el presupuesto base de licitación de un 100%".

En la oferta se plantea, en concreto, un importe de 55 euros el metro lineal de puesto; 14 oficios artesanales y actividades de época renacentista distintos, con demostración; 7 espectáculos de ambientación y animación del mercado por calles; 7 espectáculos de ambientación y animación del mercado en escenario fijo; 42 figurantes de tropas francesas; y 13 tiendas militares.

Sanz, a preguntas de los medios de comunicación, ha explicado que el coste cero se establece como "una fórmula que estamos innovando este año, que nos parece oportuno utilizar para conseguir esa mayor dinamización".

De este modo, ha detallado la portavoz que "la empresa realiza todas esas actividades y luego es la empresas también la que directamente establece ese canon a los distintos puestos que se instalen en ese espacio público".

"El año pasado era otra fórmula, porque a los puestos siempre se les ha cobrado un canon, lo que ocurre es que la fórmula era distinta en cuanto a la relación entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento", ha señalado.

En sus palabres, "el Ayuntamiento este año lo que hace es otorgar la concesión de ese espacio público a cambio de la dinamización de lo que son las fiestas de San Bernabé", de manera que "el reporte para el Consistorio es todo el programa de lo que son las recreaciones, campamentos, asedios, etc..."

Por otro lado, y también relacionado con las fiestas, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para la impresión y distribución de los carteles y programas de las fiestas de San Bernabé y San Mateo para los años 2026 y 2027 a la empresa Producciones MIC, S.L. por una cuantía de 15.488 euros (IVA incluido), a razón de 7.744 euros por anualidad.