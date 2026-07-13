Adquiridos 224 dispositivos para controlar la diabetes Tipo 1, mejorar seguridad del paciente e integrar datos clínicos

La jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del SERIS, María Ángeles Martínez de Salinas, junto a la coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa del SERIS, Elena Llorente, y el director de Sistemas y Tecnología e Innovación para la Salud - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 1.200 personas están diagnosticadas con diabetes 'Tipo 1' en La Rioja. Aunque pueda resultar minoritaria, la realidad de las personas con esta enfermedad es "complicada" debido a las grandes alteraciones constantes de glucosa que sufren. Por ello, y con el fin de mejorar la vida de estos pacientes, el SERIS ha adquirido 224 dispositivos especiales que son capaces de dispensar insulina y, a su vez, integrar los datos en la historia clínica.

Un avance de gran importancia que permite un nuevo modelo de manejo de la diabetes 'Tipo 1'. Financiado con Fondos Europeos -por valor de 2,2 millones de euros- estos dispositivos se han incorporado en la vida de 185 personas adultas y 39 jóvenes menores de 14 años en nuestra comunidad autónoma.

Aunque de momento responde a un proyecto piloto, gracias a las mejoras obtenidas en el control de estas personas, se prevé que se extienda también a otro tipo de enfermedades.

Así lo han dado a conocer este lunes la jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del SERIS, María Ángeles Martínez de Salinas, junto a la coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa del SERIS, Elena Llorente, y el director de Sistemas y Tecnología e Innovación para la Salud del Servicio Riojano de Salud, José Pérez Alonso.

"UNA VERDADERA REVOLUCIÓN"

En un encuentro con los medios de comunicación, Martínez de Salinas ha puesto en valor la importancia de la tecnología para mejorar la vida de los pacientes con diabetes. Una tecnología, indica, que ha supuesto una verdadera revolución en su día a día.

Como ha indicado, la diabetes "afecta al paciente 24 horas. Cuando come, cuando hace actividad física, cuando duerme... porque todo le produce grandes oscilaciones de su nivel de glucosa".

Por ello, desde el SERIS "intentamos mejorar el seguimiento de estos pacientes, hacerlo más seguro y más personalizado" ayudándonos de la tecnología. Una de esas mejoras ha sido la incorporación de estos sistemas integrados automatizados de insulina, unos dispositivos que -de forma continua- dispensan insulina según necesite el paciente que, además, está enlazado a un monitor continuo de insulina para informar, minuto a minuto, de las cifras de glucosa.

"Esto es un gran avance, sobre todo para la seguridad del paciente, porque disminuye las hipoglucemias, una de las complicaciones agudas de estos pacientes" ya que "si evitamos el exceso de azúcar y las altas cifras de glucosa, también podemos prevenir las complicaciones que puedan tener en un futuro".

Pero, además, "no se queda solo en el dispositivo" sino que también permite monitorizar estos datos e incorporarlos en la historia clínica del paciente para compartirlo, casi a tiempo real, con los profesionales médicos".

Precisamente en esta línea se ha referido Elena Llorente al destacar que estos datos "facilitan a los clínicos el seguimiento de sus pacientes". Además de estos dispositivos, los Fondos Europeos han permitido también crear una nueva APP de Rioja Salud y una carpeta de salud "que ayuda tanto al paciente como al profesional".

"DETECTAR ALERTAS O RIESGOS"

"El hecho de llevarlo a la historia clínica permite que podamos utilizar las herramientas de ayuda a la toma de decisiones. Por un lado son capaces de detectar alertas e identificar pacientes en riesgo y, por otro, desencadenar acciones como, por ejemplo, pedir una analítica para chequear al paciente, agendar una interconsulta o videollamada para poder actuar cuanto antes con los pacientes que están en riesgo".

Finalmente, José Pérez Alonso ha destacado que gracias a estos dispositivos los pacientes y los profesionales pueden acceder a su evolución "de forma más ágil, más rápida y en el momento que sea necesario por lo que permite también priorizar la atención a los pacientes más perjudicados".

Un gran avance, insiste, para manejar de "una manera mucho más efectiva" la diabetes.

'Espacios para la salud' es una iniciativa organizada por la Asociación de la Prensa de La Rioja y Fundación Rioja Salud, en el marco de la alianza riojana por la salud.

DIABETES

La diabetes es una de las enfermedades crónicas de mayor impacto sanitario y social, y su abordaje ha experimentado una profunda transformación en los últimos años.

Los nuevos tratamientos, la monitorización continua de glucosa, los sistemas automatizados de infusión de insulina y la incorporación de herramientas tecnológicas están permitiendo avanzar hacia un seguimiento más personalizado, seguro y centrado en cada paciente.

Además, la integración de estos datos en la historia clínica electrónica abre una nueva etapa en la atención a la diabetes, al facilitar una visión más completa de la evolución de cada persona y permitir priorizar de forma más proactiva a aquellos pacientes con peor control glucémico.