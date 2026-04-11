ADR La Rioja Oriental pone en marcha una iniciativa de formación sobre conservación de yacimientos de icnitas en Enciso

ADR La Rioja Oriental desarrollará formación sobre conservación de yacimientos de icnitas en Enciso del 16 de mayo al 13 de junio - ADR LA RIOJA ORIENTAL

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) La Rioja Oriental, en colaboración con los Ayuntamientos de Enciso e Igea, ha puesto en marcha el curso de 'Formación en Limpieza y Mantenimiento de Yacimientos de Icnitas de Dinosaurio', una iniciativa destinada a capacitar a personas interesadas en la conservación de uno de los patrimonios paleontológicos más relevantes de Europa.

Esta formación surge como respuesta directa a las necesidades detectadas en las reuniones de trabajo mantenidas por la Dirección General de Medio Natural en el territorio, donde se analizó la situación actual de la paleontología en la región.

El objetivo del curso es dotar a los participantes de las capacidades técnicas necesarias para realizar labores de conservación preventiva en los yacimientos, garantizando su protección y sostenibilidad a largo plazo.

El programa está diseñado para que personas sin conocimientos previos puedan aprender, de forma práctica, a proteger y mantener estos enclaves siguiendo estrictamente la legislación vigente en materia de patrimonio.

UNA ÚNICA EDICIÓN PARA REFORZAR LA CALIDAD FORMATIVA.

Con el objetivo de garantizar una formación más completa y homogénea para todo el grupo, la organización ha decidido concentrar la actividad en una única edición que se desarrollará en Enciso, los fines de semana del 16 de mayo al 13 de junio (15 plazas).

Esta decisión permitirá reunir a todos los participantes en un mismo grupo, optimizando los contenidos prácticos y favoreciendo un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos y docentes previstos para el curso. Además, las prácticas de campo se realizarán en yacimientos de

La formación contará con plazas limitadas, lo que permitirá trabajar en grupos reducidos y garantizar una enseñanza práctica y especializada sobre el terreno.

Dada la especialización y el carácter práctico del curso, la selección del alumnado se realizará tras una fase previa de preinscripción en la que se valorará la idoneidad de los candidatos. Las personas seleccionadas deberán abonar una fianza de 90 euro para formalizar su plaza.

Esta formación cuenta con el apoyo y la cofinanciación de la Unión Europea (Fondos LEADER), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno de La Rioja.