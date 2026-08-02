Adriana Bañares Camacho presentará en Bañarte el recital más personal de su trayectoria - BAÑARTE

LOGROÑO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La poeta, editora y gestora cultural riojana, Adriana Bañares, ofrecerá el próximo 22 de agosto a las 19,00 horas el recital 'Mi infancia son recuerdos de una casa en Baños', una propuesta concebida específicamente para el patio de la casa donde transcurrió su infancia, dentro de la programación de Bañarte 2026. El acceso será por la calle Villar, 2, con entrada gratuita e inscripción previa, ya que el aforo es limitado.

El recital parte de un guiño a los conocidos versos de Antonio Machado -Mi infancia son recuerdos / de un patio de Sevilla- para convertir una casa familiar de Baños de Río Tobía en un espacio de encuentro entre poesía, memoria y territorio. La propuesta forma parte de una investigación artística más amplia sobre las vidas que han pasado por esa casa y sobre la relación entre los lugares y la construcción de la identidad.

La intervención llega en un momento especialmente significativo para la autora. En febrero de 2026 publicó Carta celestial a Melusina, una plaquette editada por La Cartonera del Escorpión Azul, proyecto impulsado por Producciones Demicasa, Asociación Poética Caudal, Errantía y Planeta Clandestino, y editado por un comité integrado por Enrique Cabezón, Miguel Fernández, Javier Gil Martín, Víktor Gómez y Raúl Nieto de la Torre.

La propia publicación incorpora un código QR que remite a la versión escénica de Carta celestial a Melusina interpretada por Adriana y Sr. Alien, el proyecto de spoken word y música en directo que Bañares desarrolla junto al músico Julen Gossíp.

Ese proyecto escénico fue recientemente seleccionado por la plataforma europea Versopolis para Poetry Expo 2026, y el espectáculo completo disponible en la web de Versopolis se abre precisamente con Carta celestial a Melusina. En ese contexto, resulta especialmente llamativo que la actividad pública de la autora durante este mes de agosto se concentre en Bañarte, donde presentará el recital más personal de su trayectoria, transformando el patio de su infancia en un escenario para la poesía y la memoria.

Con esta intervención, Bañares refuerza una línea de trabajo centrada en la relación entre literatura, identidad, infancia y memoria, y sitúa a Bañarte como uno de los espacios donde la creación contemporánea puede dialogar con los lugares cotidianos y las historias compartidas.