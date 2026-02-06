La AECC pone el acento en que entre las cifras "escalofriantes" de cáncer hay "mucha esperanza en medio"

Acto en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cada día, ochocientas personas reciben en España un diagnóstico de cáncer. Sin embargo, frente a las cifras "escalofriantes" hay "mucha esperanza en medio", ha proclamado hoy la presidenta de la Asociación contra el Cáncer en La Rioja, Elena Eguizábal.

La Plaza del Ayuntamiento de Logroño ha acogido un acto en homenaje al Día Mundial del Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero y que es, ha dicho Eguizábal, "una oportunidad para poner en valor la escucha; que se escuche la voz de cada paciente".

Cada año, ha señalado, hay 300.000 nuevos diagnósticos en España y, de esos, 2.000 ocurren en La Rioja y, hoy, en un acto que ha reunido a las principales autoridades (presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán; alcalde de Logroño, Conrado Escobar, entre otros) se ha querido poner el acento en ese momento particular.

"Ese día amaneció como cualquier otro", ha leído la presidenta de la Asociación Contra el Cáncer. "El calendario apuntaba planes para las próximas semanas y meses. Pero entonces, sin pedir permiso, todo se frenó, todo cambió. Las prioridades se dieron la vuelta por un puñado de palabras".

Y es que, ha dicho, "uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres que vivan en el 2030 en el planeta habrán tenido o tendrán un proceso oncológico en su vida".

"Son unas cifras escalofriantes, pero hay mucha esperanza en medio y sobre todo estamos unidos toda la sociedad para luchar contra esta enfermedad y apoyar a los pacientes y a sus familias que la sufren", ha destacado.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha puesto el acento en el lema de este año, 'El símbolo que nos une. Nadie enfrenta el cáncer solo', resaltando que es un proceso que "se vive en compañía".

A este respecto, Eguizábal ha aportado que, durante este año, la Asociación contra el Cáncer en La Rioja ha apoyado a 1.361 personas a través de más de 6.000 sesiones de fisioterapia, trabajo social, psicología, sexualidad, logopedia y nutrición; "porque eso quiere decir un acompañamiento en el camino".

"Tenemos también acompañamientos por parte de voluntarios en hospital y en domicilios particulares, bien presencialmente o a través de teléfono. Somos un complemento con el sistema de salud y aspiramos a ser un complemento eficaz", ha dicho.

El alcalde ha tenido palabras de agradecimiento para los niños de primero de la ESO de Escolapios, que han participado en el acto; así como los miembros de Igual a Ti y Asprodema, también presentes.