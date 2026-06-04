El Aeropuerto de Agoncillo añadirá La Rioja en su nombre para aumentar su "visibilidad"

Archivo - Primer vuelo de la conexión Barcelona-Agoncillo - JPEG - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Agoncillo pasará a denominarse, si así lo aprueba AENA, Aeropuerto de La Rioja-Logroño-Agoncillo para aumentar su "visibilidad", tal y como ha anunciado hoy el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, en el pleno del Parlamento riojano.

Capellán ha respondido, en la sesión de hoy, a una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, que ha pedido una valoración de los datos de actividad del aeropuerto.

El presidente, que ha destacado la apuesta por una infraestructura "que estaba moribunda", ha anunciado que se va a solicitar a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) "una cosa importante", como es "la ampliación del nombre del aeropuerto de La Rioja".

"Como saben", ha explicado, "es habitual en todos los aeropuertos de España" y, así, al de Madrid Bajaras se le ha podido llamar Adolfo Suárez; y al de Santander Seve Ballesteros.

La Rioja optará por "algo más productivo y rentable", ha explicado, anunciado que se va a solicitar la "ampliación" para que el nombre del aeropuerto sea La Rioja- Logroño-Agoncillo "porque es el destino el que tiene la marca que buscan las personas que quieren llegar a La Rioja".

"Ahora mismo, por una cuestión técnica, operativa, de buscadores y de operadores turísticos de todo nivel, muchos se pierden, se quedan sin esa visibilidad", ha relatado.

"Fíjense", ha añadido, "que cuando alguien va a buscar ahora en un buscador de vuelos internacional en un motor de búsquedas y La Rioja le pone que puede ir a Argentina o a Perú, pero no puede venir a España y a La Rioja".

El presidente también ha aportado que los datos de que ya se disponen hablan de un incremento de un 46 por ciento de las reservas en La Rioja de enero a mayo.

Además, ha dicho, los vuelos a Canarias han hecho que crezcan las reservas a cuatro pernoctaciones (de una media de 1,8). Por eso, ha avanzado, se seguirá trabajando en las conexiones.