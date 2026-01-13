El Aeropuerto de Logroño-Agoncillo cierra 2025 con récord histórico de operaciones y un 21,4% más de pasajeros

Archivo - Aeropuerto De Agoncillo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Logroño-Agoncillo ha cerrado 2025 con récord de operaciones, al registrar 14.211 aterrizajes y despegues, lo que supone un incremento del 61,8% respecto a los datos de 2024, según los datos facilitados este martes desde Aena.

Por lo que respecta al tráfico de pasajeros, el aeropuerto riojano alcanzó 22.617 viajeros, un 21,4% más que en 2024.

De los 21.078 viajeros comerciales, 17.671 se desplazaron en conexiones nacionales (+16,7%), mientras que 3.407 lo hicieron en vuelos con origen o destino fuera de España (+70%).

AEROPUERTOS GRUPO AENA.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron 2025 con récord histórico de pasajeros: 384.837.183, un 4,2% más que en el año 2024.

Además, gestionaron 3.279.864 movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024; y transportaron 1.533.901 toneladas de mercancía, un 7,9% más que el año pasado.

En el mes de diciembre han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 27.929.791 pasajeros (un 3,7% más que en el último mes de 2024); se registraron 240.756 movimientos de aeronaves (+0,6%); y se transportaron 137.236 toneladas de mercancía, un 10,1% más que en diciembre de 2024.

Aena ya está ultimando el diseño de los planes de inversión que requerirán los aeropuertos de España los próximos años, con el fin de garantizar, como ha hecho siempre, la capacidad necesaria para su buen funcionamiento.

Los récords de tráfico de los últimos años son una muestra clara de esa necesidad y de la situación que se producirá en los próximos años en las infraestructuras, que tendrán que adaptarse a la capacidad disponible y a los ambiciosos proyectos de ampliación y remodelación.