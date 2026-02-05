El aeropuerto de Logroño-Agoncillo refuerza la atención a los vuelos comerciales con más personal operativo

Archivo - Aeropuerto de Logroño-Agoncillo - ENAIRE - Archivo

LOGROÑO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Logroño-Agoncillo refuerza el personal operativo a partir de finales de marzo. La apuesta de Aena por la infraestructura riojana se materializa en más efectivos destinados al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios. De esta forma, se responde a la demanda de las compañías aéreas que operan actualmente en el aeropuerto y las que se incorporarán en el corto plazo.

Con este refuerzo operativo, la terminal riojana podrá operar en su horario público con cualquier aeronave de las que habitualmente vuelan en los trayectos europeos. Así, tanto Vueling en la operativa que estrena el 27 de marzo a Barcelona como Air Nostrum en la tradicional ruta a Madrid dispondrán de un aeropuerto preparado para operar de forma regular y sostenible con los aviones más modernos de sus respectivas flotas.

Además de la programación regular, también aprovecharán este refuerzo operativo los enlaces chárter que a lo largo del año conectan sin escalas La Rioja con ciudades europeas y destinos vacacionales.