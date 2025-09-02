Un agente forestal denuncia el corte de hayas en Munilla que pone en riesgo el hábitat de una especie protegida

El agente forestal, Rafael Tapia, en el centro, junto al también compañero, Orlando Faulín, y una representante de la asociación Rosalia Alpina, Ana Marrodán, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El guarda forestal, Rafael Tapia, ha denunciado que el corte de hayas, autorizado por medio de la figura del aprovechamiento forestal por parte de la Consejería de Medio Ambiente de La Rioja, en Munilla ha puesto en riego a una especia protegida, como es la 'rosalia alpina'; insecto que vive en los árboles secos, y que "está en plena regresión en Europa".

En comparecencia de prensa, Tapia, que ha estado acompañado de un compañero de profesión, Orlando Faulín, y de una representante de la Asociación de la Naturaleza 'Rosalia Alpina', Ana Marrodán, ha indicado que esta acción "podría ser un delito, según nuestro código penal".

Ha añadido que los hayedos de Munilla "están dentro de un espacio protegido de la Red Natura 2000 y dentro de la Reserva de la Biosfera de La Rioja". De ahí, que "se estaría incumpliendo la normativa de ese espacio Red Natura 2000; y lo más preocupante es que si se lleva a cabo este aprovechamiento forestal se volverían a repetir actuaciones del Servicio de Gestión Forestal; actuaciones precedentes que eran presuntamente irregulares y que he tenido que denunciar ante la justicia y que se está investigando actualmente".

En este punto, ha recordado que el año pasado "observé que en los hayedos de Munilla se estaba realizando un aprovechamiento forestal cortando hayas secas que podía estar poniendo en peligro el hábitat de la rosalia alpina". Todo ello, porque "las larvas -de esta especie- se alimentan de la madera muerta; hacen galerías por dentro de los troncos muertos y van comiendo allí y cuando se convierten en adultos salen al exterior a través de unos agujeros característicos, como ovalados, que se ven perfectamente en los troncos".

Por lo tanto, "cada haya seca que se retira del monte puede matar a decenas de larvas de esta especie protegida y además destruir el hábitat imprescindible para futuras generaciones". En este punto, ha indicado que también murciélagos, búhos o pájaros carpinteros se meten en este tipo de árboles secos.

Por ello, ha indicado que puso "una denuncia interna, a través del canal habilitado por el Gobierno de La Rioja para informar de infracciones contra la corrupción, para avisar de lo que estaba pasando".

Con ello, "pretendía que el Gobierno de La Rioja "tomara medidas y dejará de cortar esos árboles secos para extraerlos y llevárselos", si bien "no se tomó ninguna acción y tuve que acudir a la vía judicial". "Como resultado, la Fiscalía abrió diligencias previas y empezó una investigación, que se encuentra ahora abierta a través del juzgado", ha añadido Tapia.

Ha lamentando la forma de actuar de la Dirección General de Medio Natural que ha sido de "pasividad ante esos hechos e ignorando los avisos de un agente forestal y con la indiferencia de que pudieran cumplir la ley". Por eso, "si no se alerta a este tipo de actuaciones, podrían seguir actuando de la misma manera, en cualquier ámbito de la naturaleza riojana", ha apostillado.

Ya, con la denuncia ante Fiscalía, Medio Natural "realizó un muestreo", por el que "se encontraron los característicos orificios de la rosalia alpina, pero se miraron solo unos cuantos árboles, por lo que el resto que se llevaron contenía, seguramente, miles y miles de especia de rosalia alpina".

A todo ello, ha añadido el agente forestal que "el aprovechamiento forestal ya había caducado, por lo que no se podía reanudar, pero, de forma grave, la Dirección General de Medio Natural dictó resoluciones permitiendo la continuación de los trabajos, presuntamente al margen de los cauces legales".

"En varias ocasiones les advertí expresamente de que el aprovechamiento ya no se podía continuar de manera legal y que se estaban retirando troncos con presencia de rosalía alpina, ha apuntado, para añadir, que "como se ignoraron todos los avisos, y ante la gravedad de los hechos y la posible responsabilidad derivada de la firma de resoluciones presuntamente contra esa normativa, tuve que ponerlo en conocimiento nuevamente de los juzgados", algo que "hice en julio".

Todas estas actuaciones, han conllevado, según Tapia "coacciones" y "represalias", así como "calumnias e injurias contra mi", que ha avanzado "están denunciados, porque estas acciones están totalmente prohibidas por la citada ley anticorrupción".

Asimismo, ha evidenciado que "se me ha negado asistencia jurídica gratuita" a la que "tengo derecho", y, ha puntulizado que "si se le ha otorgado a los que he denunciado".

"MALA GESTIÓN FORESTAL CON LA MADERA CERTIFICADA"

No obstante, ha indicado que "este no es caso aislado de mala gestión forestal", ya que "hay otro caso más con la madera certificada, que lleva el sello PEFC, que consiste en certificar con un sello madera que garantiza que , proviene de bosques gestionados de forma sostenible, cuidando la biodiversidad y los ecosistemas".

Ello dice, Tapia, que se certificó, en un hayedo de Ocón, "como sostenible madera que en realidad provenía de una explotación no sostenible". Con ello, "alguien que va a un comercio y compra madera certificada de ese monte, piensa que está haciendo un bien para la naturaleza y resulta que ha comprando madera que ha dañado ese monte".

"Estas malas prácticas no son aisladas, ya que situaciones similares se están repitiendo en otras explotaciones forestales de la Rioja, autorizadas por el servicio de gestión forestal", ha añadido el agente forestal.

NO HAY RIESGO PARA INCENDIOS

En su intervención, Tapia ha querido subrayar que "dejar árboles secos en un hayedo no supone ningún riesgo, ningún problema, ni para plagas, ni para incendios". "Los hayedos son bosques que no arden -por lo que ha insistido- que no suponen ningún riesgo; dejar arbolado seco, en un pinar sí que podría ser un riesgo para los incendios".

Para concluir, ha indicado que "no me voy a callar", al tiempo que ha exigido "respeto y protección para los agentes forestales y para cualquier funcionario ya que nos amparamos en la ley que protege a los denunciantes de la corrupción para cumplir con nuestro deber de denunciar irregularidades".