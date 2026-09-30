Agnés Letestu y José Carlos Martínez, Galardón Biloba 2027 de la Casa de la Danza - CASA DE LA DANZA

LOGROÑO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agnés Letestu y José Carlos Martínez, Galardón Biloba 2027 de la Casa de la Danza. Como cada tres años, la entidad concede un galardón de reconocimiento profesional a una pareja artística de reconocido prestigio en el universo internacional de la danza.

Un reconocimiento que se hace efectivo en el transcurso de una gala de danza integrada por jóvenes estrellas españolas para el siglo XXI y que se celebrará en el Auditorio Riojaforum el próximo 21 de febrero de 2027. Una gala con carácter benéfico para recaudar fondos destinados a la Beca Hormigón-Torrado de la Casa de la Danza que facilitará la formación profesional de un futuro artista de la danza.

En esta ocasión celebrarán la V Gala Biloba y el reconocimiento ha recaído en dos grandes estrellas del Ballet de la Ópera de París. Ellos son Agnés Letestu y José Carlos Martínez, ambos ostenta la máxima categoría en el escalafón profesional de dicha Compañía: 'Bailarines Étoile'. Además el propio José Carlos Martínez es actualmente el director artístico de la formación francesa.

La Gala Biloba celebra el talento joven de la danza y rinde homenaje a grandes figuras del ballet La danza vuelve a situarse en el centro de una noche única con la Gala Biloba, un espectáculo solidario que reúne emoción, excelencia artística y compromiso con el futuro de los jóvenes bailarines españoles. La cita propone al público un recorrido por la belleza y la fuerza expresiva de la danza a través de coreografías interpretadas por jóvenes artistas con una sólida proyección. Sobre el escenario, estos bailarines -representantes de una nueva generación de talento- compartirán su pasión, disciplina y creatividad en una velada pensada para emocionar y acercar la danza a todos los públicos.

Más allá de su dimensión artística, la Gala Biloba nace con una clara vocación solidaria. El evento apoya la formación profesional de jóvenes con especial talento para la danza clásica, contribuyendo a que puedan desarrollar su trayectoria y acceder a nuevas oportunidades en un ámbito tan exigente como apasionante.

La gala será también un homenaje a dos figuras imprescindibles de la danza internacional: Agnés Letestu y José Carlos Martínez, reconocidos 'Étoiles' del Ballet de la Ópera de París. Su trayectoria, entrega y excelencia representan una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de intérpretes que hoy comienzan a construir su propio camino. La Gala Biloba invita así a vivir una experiencia cultural cargada de sensibilidad y a participar activamente en un proyecto que apuesta por el talento, el esfuerzo y los sueños de los jóvenes artistas.

Cada asistencia supone un respaldo directo a quienes trabajan cada día para convertir su vocación en una carrera profesional. Las personas que no puedan asistir podrán colaborar igualmente mediante la Fila 0, una iniciativa que permite apoyar la causa y contribuir al desarrollo de futuros profesionales de la danza.

La Gala Biloba será, en definitiva, una celebración de la danza como lenguaje universal, del talento emergente y de la importancia de acompañar a quienes representan el futuro de este arte.