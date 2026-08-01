Agosto comienza este sábado con gran parte de España en riesgo por calor y varias provincias por lluvias y tormentas

Archivo - Dos personas en una barca del largo del parque de El Retiro - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas mantienen este sábado en aviso a la mitad del país, aunque España ya no estará bajo la influencia de una ola de calor, y varias provincias estarán en riesgo por lluvias y tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Andalucía, estarán en aviso naranja por calor Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, mientras que Almería estará en riesgo por tormentas; en Aragón, en aviso amarillo Zaragoza, Huesca y Teruel (también por tormentas); en Castilla y León, en aviso amarillo estarán Ávila, Segovia y Soria; en Castilla-La Mancha, en aviso amarillo a Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete (también por tormentas); y en Cataluña, en aviso amarillo por calor estarán Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, mientras que Barcelona y Gerona también estarán en riesgo por lluvias y tormentas y Tarragona por tormentas.

Además, estarán en aviso amarillo por calor Baleares, Madrid, Murcia y Navarra, y, en Extremadura, estarán en riesgo Badajoz y Cáceres; en la Comunidad Valenciana, Alicante estará en aviso amarillo por lluvias y tormentas, Castellón estará en aviso amarillo por tormentas y Valencia estará en aviso naranja por tormentas y amarillo por lluvias y calor; y en Canarias estará en aviso naranja por calor Gran Canaria y en aviso amarillo Tenerife.

Este sábado persistirá un tiempo estable en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, quedando el norte de Galicia y Cantábrico occidental con cielos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas remitiendo durante la tarde.

También se espera nubosidad baja en el Estrecho y oeste de Alborán, así como al principio en otros puntos del norte peninsular y del área mediterránea.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio este, con chubascos y tormentas que es probable que sean fuertes y vayan acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en el Pirineo oriental, entorno del bajo Ebro, Murcia, Albacete y Comunidad Valenciana, donde podrían ser localmente muy fuertes.

En Canarias, habrá intervalos de nubes bajas en los norte y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas al sur; y bancos de niebla matinales en regiones de Baleares y norte peninsular, con brumas costeras en el Estrecho y Alborán. También se espera calima en Canarias y en el sur peninsular.

Las temperaturas máximas ascenderán de forma ligera en la mayor parte del país, más acusadamente en el norte y noroeste peninsular, y exceptuando en el tercio oriental y norte de Baleares con descensos. Se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de Canarias y de la Península, exceptuando el tercio noroeste, así como en zonas de Baleares, superando incluso los 40 grados en la vertiente atlántica de Andalucía. Las mínimas también tenderán a aumentar, exceptuando en el cuadrante nordeste peninsular con descensos.

Este sábado se darán noches tropicales en la mitad sur peninsular y depresiones del nordeste y área mediterránea, pudiendo no bajar de 25 grados en zonas de Andalucía, Murcia y Canarias.

En cuanto al viento, soplará moderado del norte y nordeste en Canarias y litorales de Asturias y Galicia, con viento flojo en el resto arreciando por la tarde en el centro y sur peninsular. Predominará la componente norte en el Cantábrico, las sur y este en Baleares, nordeste y fachada oriental peninsular y la oeste en el resto.