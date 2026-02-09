Agotadas las entradas del tendido de sol en Arnedo para el 22 de marzo

Urdiales, Manzanares y Roca Rey con toros de Núñez del Cuvillo el 22 de marzo en Arnedo - IGNACIO RÌOS

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las peñas de la localidad de Arnedo han agotado las localidades en la primera semana de venta de entradas. El cartel con Diego Urdiales, José María Manzanares y Roca Rey, y toros de Núñez del Cuvillo, harán el paseíllo en el Arnedo Arena el domingo 22 de marzo.

La feria se completará con la final del XXIII Bolsín Zapato de Plata, el día 21 de marzo para los tres finalistas que se seleccionarán de entre los 14 candidatos que participarán en los tentaderos clasificatorios los próximos días 21 y 22 de febrero.

La venta continua por internet y telefónicamente, hasta el mes de marzo que también se podrán adquirir en las taquillas de Arnedo.