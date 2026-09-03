Agricultura concede 1,51 millones de euros a ocho proyectos para financiar la modernización de bodegas y cooperativas

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LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura ha concedido 1,51 millones de euros a ocho proyectos para financiar la modernización de instalaciones de bodegas y cooperativas riojanas.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 3 de septiembre, la resolución de concesión de la ayuda correspondiente a la convocatoria pública 2026 por la que se conceden las subvenciones destinadas a inversiones dentro de la Intervención Sectorial Vitivinícola Español (ISV) 2024-2027.

El Ejecutivo regional asigna un importe total de 1,5 millones de euros en ayudas públicas, financiadas íntegramente a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) para el ejercicio 2027, tras la distribución y fijación de límites presupuestarios acordados en la Conferencia Sectorial de Agricultura.

Esta inyección económica permitirá respaldar una inversión global de 4,3 millones de euros promovida por el tejido bodeguero y vitivinícola riojano.

La convocatoria de este ejercicio, tramitada bajo el régimen de concurrencia competitiva, recibió un total de 18 solicitudes. Tras el proceso de baremación y ajuste al límite presupuestario asignado por la Conferencia Sectorial, el Gobierno de La Rioja ha resuelto favorablemente ocho solicitudes.

Corresponden a Bodegas Santalba S.A., Bodega CM de Matarromera S.L., Unión Viti-Vinícola S.A. Viñedos de Cenicero, Bodegas Urbina S.L., Bodegas Proelio S.L.U. (con dos proyectos), Bodegas Miguel Merino S.L. y Viñedos de Aldeanueva Sociedad Cooperativa (con una aprobación parcial).

El Gobierno de La Rioja ha informado, también, de que comunicó al Ministerio de Agricultura unas necesidades financieras para estas ayudas de 2,8 millones de euros que, a día de hoy, "no se han cubierto más que en un 53 por ciento, pese que aún quedan sin asignar 8,99 millones de la ficha financiera del ejercicio FEAGA 2027 procedentes del sobrante de la ayuda de promoción en terceros países".

El Ejecutivo regional confía en que el Gobierno de España atienda a la solicitud formal remitida desde la comunidad autónoma y proceda a la reasignación de estos fondos para poder cubrir más proyectos en estas y otras medidas de la Intervención Sectorial del Vino.

Las empresas perceptoras, tal y como marca la normativa reguladora de estas ayudas, deberán finalizar la ejecución de las inversiones y la justificación del gasto antes del 30 de abril de 2027.

Con este programa, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con la modernización de las infraestructuras bodegueras, la transformación digital y el desarrollo sostenible del sector vitivinícola regional.