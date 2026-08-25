Agricultura concede 27.000 euros a la Asociación AROCHA para la conservación y el fomento de la oveja Chamarita

Archivo - Oveja chamarita autóctona de La Rioja - LA RIOJA CAPITAL - Archivo

LOGROÑO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) la Resolución por la que se concede a la Asociación Riojana de Ganado Ovino Selecto de Raza Chamarita (AROCHA) la subvención destinada al fomento de las razas autóctonas españolas correspondiente a la convocatoria 2026.

La cuantía total otorgada asciende a 27.000 euros y tiene como objetivo apoyar la labor técnica y logística que realiza la asociación para salvaguardar, seleccionar y poner en valor a la oveja Chamarita, una de las joyas patrimoniales de la ganadería tradicional riojana.

Para el capítulo de gastos de funcionamiento se conceden 22.000 euros destinados a cubrir el 100 % de los costes derivados del mantenimiento de la gestión del Libro Genealógico (16.395 euros) y el 70 % de las actuaciones orientadas a la implantación y desarrollo del programa de mejora genética de la raza (6.735 euros de ayuda teórica, ajustada al límite presupuestario).

Además, la ayuda incluye una partida de 5.000 euros para la adquisición y modernización de equipamiento e infraestructuras vinculadas al mantenimiento del propio Libro Genealógico, cubriendo el 100 % de la inversión prevista.

Estas ayudas, destinadas al fomento de razas ganaderas autóctonas, refuerzan el compromiso del Gobierno de La Rioja con la ganadería, en especial con las explotaciones de ovino en el medio rural riojano que preservan esta raza de elevado valor genético y cultural.