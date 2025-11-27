Agricultura y FECOAR trabajarán en un diagnóstico del sector vitivinícola para hacerlo "más fuerte y competitivo"

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, junto al presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR), Alfredo Sáenz, en la firma del convenio anual - EUROPA PRESS

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, firmará próximamente un convenio extraordinario, por valor de 140.000 euros, con FECOAR con el fin de realizar un diagnóstico de la situación actual del sector vitivinícola que les ayude a trabajar para ser más competitivos, conocer otras formas de cooperativismo y, en definitiva, hacer más fuerte al sector.

Así lo han anunciado este jueves la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, y el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR), Alfredo Sáenz. Lo han dado a conocer, precisamente, en la rúbrica del convenio anual entre ambas instituciones, por valor de 48.000 euros, para gastos de mantenimiento, funcionamiento, representación y asesoramiento de la FECOAR.

Con respecto al futuro diagnóstico del sector, Alfredo Sáenz ha explicado que "ya se está trabajando en él" porque "es importante saber dónde estamos para saber a dónde queremos llegar. Saber qué tenemos que hacer" y para ello se realizará un estudio de todas las cooperativas del sector del vino para conocer su situación actual y "proyectarnos hacia el futuro".

Gracias a ese estudio "puede que surjan uniones, sinergias en compras o ventas... pero lo importante es tener un diagnóstico y una vez conocido el estudio, ver los resultados y ponernos manos a la obra para llevar a cabo las acciones pertinentes".

Por su parte, la consejera de Agricultura ha reconocido que "el apoyo y el respaldo" del Gobierno de La Rioja al sector es una prioridad como muestran estos dos convenios.

Con respecto al extraordinario, ha dicho, es "fundamental" hacer un diagnóstico de la situación de las cooperativas y para ello, una consultora trabajará con el fin de "que nos invite a una reflexión" y nos ofrezcan "propuestas" que puedan asumir los propios cooperativistas, en casos particulares o colectivos.

Se hace -ha indicado- "por la crisis que el sector del vino está viviendo desde los últimos años a nivel mundial, por descenso de consumo o por situaciones ajenas al funcionamiento del sector como pueden ser el Brexit, las guerras, los aranceles...".

Todo ello hace que haya una pérdida de ventas que también afecta a las cooperativas que, aunque no son las que más comercializan estos vinos, sí surten a bodegas. También hay "una pérdida de rentabilidad en el campo, no se están cubriendo costes y a ello se suma el problema del relevo generacional. Tenemos que trabajar en hacer más atractivo al sector y, sobre todo, dar más facilidades, ha explicado.

Así las cosas, con este diagnóstico "queremos ayudar a las diferentes cooperativas a ser más competitivas, a conocer otras formas de cooperativismo, compartir sinergias... Desde el trabajo, el análisis y la iniciativa iremos por delante".

