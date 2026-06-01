Agricultura firma un convenio con 11 entidades financieras para el adelanto de la PAC

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, con las entidades financieras - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha firmado hoy un convenio de colaboración con once entidades financieras para el adelanto de las ayudas de la PAC a los 4.300 perceptores de La Rioja, lo que supone más de treinta millones de euros.

Las entidades colaboradoras son CaixaBank, Ibercaja, Caja Rural de Navarra, Banco Santander, Caja Rural de Aragón, Caja Rural de Soria, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Abanca, Banco Sabadell, Laboral Kutxa y Eurocaja Rural.

Se trata de un acuerdo de colaboración para facilitar un adelanto del pago del anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), y "dotar de liquidez a las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas, en un contexto marcado por el aumento de los costes y la incertidumbre de los mercados", ha explicado Manzanos.

La consejera ha agradecido la respuesta de todas estas entidades, a quienes ha reconocido "el compromiso con el sector para garantizar la continuidad de una actividad esencial para el mantenimiento de nuestra región y su viabilidad económica".

Manzanos ha resaltado que, con este acuerdo, que forma parte del 'Plan de acción para paliar el impacto de la crisis de Oriente Medio en los costes del sector agroganadero', se pretende "facilitar el acceso rápido a la liquidez que necesitan los agricultores y ganaderos riojanos para afrontar los gastos corrientes y los costes de producción tras varias campañas difíciles, reforzando la viabilidad económica de sus explotaciones en un contexto de mercados inciertos".

Esta medida ha sido diseñada para facilitar que las entidades financieras firmantes puedan, de una forma más sencilla, adelantar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a cerca de 4.300 explotaciones agrarias de La Rioja.

Para ello, una vez finalizado el plazo de presentación de modificaciones, desde el Gobierno regional se verificará la elegibilidad de los datos de los perceptores de la ayuda conforme a lo enviado al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Dicho marco de colaboración regula de forma precisa las operaciones que los profesionales del campo podrán suscribir con las entidades financieras firmantes para el adelanto de los fondos correspondientes a la campaña de la PAC 2026.

A este respecto, el importe máximo del anticipo al que podrán optar los beneficiarios alcanzará una cuantía equivalente a las ayudas de la PAC percibidas por el solicitante en la campaña anterior, o bien una estimación realizada conforme a los datos que estén disponibles para esta campaña de 2026.

Para poder acogerse a esta vía de financiación preferente, se establecen tres requisitos obligatorios de cara a las personas físicas o jurídicas solicitantes: haber presentado en plazo la Solicitud Única de la PAC 2026, poseer una explotación agraria o ganadera radicada en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y cumplir fielmente las exigencias dictadas por la normativa reguladora de las ayudas europeas.

TRAMITACIÓN Y GARANTÍAS DE COBRO

Las personas interesadas podrán iniciar la tramitación del anticipo acudiendo a las oficinas de las once entidades financieras adheridas a partir del momento en el que formalicen el registro de su Solicitud Única (SU 2026).

Como documentación obligatoria para la petición, deberán aportar la copia de dicha solicitud previamente registrada ante la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

Una vez evaluada la documentación y formalizada la operación, la entidad financiera efectuará el pago del anticipo de manera ágil.

Por su parte, la devolución del crédito se realizará de forma automática en el momento en el que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, por medio del Organismo Pagador, ejecute el ingreso ordinario de las ayudas en la cuenta del beneficiario.

Dicha regularización podrá instrumentarse mediante una cesión de los derechos de cobro derivados de la PAC o a través de la pignoración formal de tales derechos a favor de la entidad bancaria.

La vigencia del acuerdo se extenderá desde el comienzo de la campaña de la Solicitud Única de 2026 y mantendrá sus efectos de forma ininterrumpida hasta que concluyan la totalidad de los pagos correspondientes a esta misma campaña.

El Ejecutivo regional además de dar soporte a los agricultores, facilitar la gestión administrativa y colaborar en la difusión del convenio, gracias a una nueva línea de ayudas específicas, bonificara los intereses y los costos de apertura de estos y otros posibles préstamos suscritos por los titulares de las explotaciones agrarias de la región, facilitando el acceso a la liquidez de forma rápida.