Agricultura y las OPA reactivan la Mesa de Control Vegetal y critican los fondos "insuficientes" para cosecha en verde

Reunión entre la Consejería de Agricultura y las OPA - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, junto a las Organizaciones Profesionales Agrarias, han reactivado la Mesa de Control Vegetal, y han visibilizados los fondos "insuficientes" que destina el Ministerio de Agricultura para la 'cosecha en verde'.

Ha sido tras la reunión periódica mensual en la que se han abordado, entre otras cuestiones, las posibilidades de la Intervención Sectorial del Vino (ISV).

Sobre esto último, la consejera ha indicado que se ha ido "dando cuenta de cómo van los procesos de reestructuración y reconversión actuales", si bien, conociendo que hasta el 27 "todavía los agricultores tienen plazo para solicitar las ayudas para este próximo ejercicio".

En el caso de la implementación del paquete vino, Manzanos ha recrdado que "ya ha sido aprobado la modificación de los reglamentos europeos y que estamos a la espera de que posiblemente a primeros de abril sea publicada la modificación en el Boletín Oficial de la Unión Europea para luego que nosotros, España como país miembro, modifique y adapte su normativa, en este caso el Real Decreto 905-2022, para poderlo implementar y para poderlo poner en marcha en nuestro país".

Ha añadido que "estamos trabajando de la mano de las organizaciones profesionales agrarias, por lo que es la estrategia de La Rioja, y las propuestas que llevamos al Ministerio para que dentro de la normativa existente y de la futura se pueda implementar de la forma más favorable a los intereses de los viticultores riojanos".

Además, Manzanos ha puesto en valor que se ha decidido "reactivar la Mesa de Control Vegetal, compuesta por las organizaciones profesionales agrarias y los técnicos de la Dirección General de Desarrollo Rural, donde se estudian las posibilidades legales, la situación, y se intenta diseñar lo que es la estrategia del Gobierno de la Rioja a la hora de tomar esas decisiones".

"Hemos decidido reactivarla y comenzar a trabajar de inmediato, de manera paralela a lo que nosotros hacemos, tanto en la Conferencia Sectorial o en el seno de las reuniones que mantenemos con Ministerio; y ellos lo que pueden hacer en sus organizaciones o en el seno también del propio Consejo Regulador", ha reseñado.

FONDOS "INSUFICIENTES" PARA 'COSECHA EN VERDE'

En la reunión se ha abordado también la 'cosecha en verde' 2026. Ha recordado que "a propuesta del Consejo Regulador, antes del 15 de enero, esta Consejería solicitó la activación de la cosecha en verde nuevamente para este ejercicio; y lo hicimos primero teniendo en cuenta la propuesta de lo que es el Consejo Regulador, y segundo siendo conscientes de que los esfuerzos realizados durante los últimos años".

Un esfuerzo que ha indicado se hizo con la 'cosecha en verde' pero también con la destilación, porque "necesitaban una continuidad para dar esos resultados o para asentar esos resultados que de momento han conseguido que la ratio, el equilibrio entre oferta y demanda, esté en unos niveles más que aceptables".

"Con la solicitud recibida por parte del sector, más las perspectivas de necesidades que nos trasladan, que pueden ser similares a los años anteriores", ante "lo que hemos puesto de manifiesto -ha añadido- que el pasado 6 de febrero recibimos una propuesta del Ministerio de Agricultura para la aprobación de una resolución con la asignación de fondos para 2016 que consideramos totalmente insuficiente, ya que "viene dotada de 16,5 millones de euros" que "no va a satisfacer y no va a ser útil".

Por ello, ha destacado Manzanos "estamos todo el sector y la Administración riojana de acuerdo en que 16,5 millones de euros es una cifra claramente insuficiente y, además, también estamos totalmente de acuerdo en poner de manifiesto que la fórmula de cálculo para calcular o para asignar esos fondos que está utilizando el Ministerio no favorece a los intereses de los riojanos". Cree que podrían usarse los fondos sobrantes de la promoción de terceros países, que suponen otros nueve millones de euros.

ARRANQUE DE VIÑEDO

Preguntada por el arranque de viñedo, Manzanos ha apuntado que se encuentra dentro del paquete vino, por lo que "una vez aprobado por el Pleno de la Comisión Europea, permite que un país miembro, dentro de sus intervenciones, lo mismo que tiene esa cosecha en verde, reestructuración y reconversión, promoción en terceros países, destilaciones voluntarias, pues que el arranque de viñedo forme parte de este paquete de medidas".

No obstante, ha indicado que "para eso hay que esperar, porque el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado la modificación de esos tres reglamentos que rigen la ISV; y "una vez que lo ha aprobado, están ahora obteniendo los informes jurídicos necesarios, que son los que cualquier modificación de un reglamento europeo necesita, por lo que se prevé que a primeros del mes de abril se publiquen en el Boletín Oficial de la Unión Europea esas modificaciones de los reglamentos".

A partir de ahí, "tendrá que ser traducido a lo que es la normativa española, es decir, el Real Decreto 905-2022, que es el que marca la intervención exterior del vino; y en eso estamos nosotros, por nuestra parte, trabajando con el Ministerio para que se haga con la necesaria celeridad y que pueda ser efectivo lo antes posible".

No obstante, ha indicado que en el caso de La Rioja "como con todas las solicitudes, estamos siempre con el sector y trabajaremos en lo que ellos nos vayan pidiendo".

OPINIÓN DE LAS OPA

Por parte de ARAG-ASAJA, el secretario general Igor Fonseca

ha agradecido la recuperación "de ese grupo técnico de trabajo para la gestión de la masa vegetal o de la medida de arranque voluntario de viñedo para ser más eficaces".

También ha indicado que la cantidad de 16,5 millones de euros, propuesta por el Ministerio, para la cosecha en verde "es insuficiente". Ha recordado que "el año pasado también esa propuesta vino ya 19,2 millones de euros; y la situación del sector no es mejor que la del año pasado". Ha añadido que tanto en cuanto no se ponga en marcha la medida de arranque, la medida de cosecha en verde es necesaria implementarla en Rioja".

El coordinador sindical de la UAGR, Roberto Salinas, ha asegurado que el sector agrario "estamos en una situación crítica, que complica mucho la rentabilidad", algo que afecta a todos los sectores, y de manera especial al vino.

Ante ello, ha hecho un llamamiento al sector comercializador porque "tiene que ayudar al sector y no solamente cruzarse de brazos, sino que queremos que vayamos todo de la mano".

Por UPA Rioja, el secretario de Organización Néstor Alcolea ha afirmado que la reactivación de la Mesa de Control Vegetal

"es una buena noticia", ya que "es imprescindible para que la medida llegue cuanto antes, una vez que Europa permita y ponga de manifiesto en su normativa el arranque como una medida dentro del ISV". "Desde nuestra organización tenemos una cuenta echada y desde luego que creemos que prácticamente 20.000 hectáreas de uva tinta pueden sobrar en nuestra comunidad", ha declarado.

Para finalizar, Alcolea ha indicado que "hemos puesto de manifiesto que el rechazo a la nueva reforma de la PAC que ahora mismo estamos en una situación de impasse, pero vamos a ver, porque nos preocupa muchísimo, cuando se puede plantear esta nueva reforma que hasta ahora todo lo que nos han puesto de manifiesto desde Europa ha sido ciertamente negativo".