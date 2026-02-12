Agricultura pone en marcha infraestructuras para ahorrar agua y energía en regadíos de La Rioja por 14 millones de euros

Presentación de nuevas inversiones en regadíos en La Rioja - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), ejecuta en la actualidad nuevas infraestructuras de riego por valor de 14 millones de euros en La Rioja, que permitirán ahorrar agua y energía a regadíos de la margen izquierda del río Najerilla.

Se trata de dos actuaciones distintas. La primera cuenta con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y están cofinanciadas por fondos Next Generation de la Unión Europea. La segunda, tiene cofinanciación con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha subrayado durante la visita que ha realizado hoy a La Rioja que el regadío modernizado asegura el futuro de mujeres y jóvenes rurales, así como un sector eficiente, resiliente y adaptado a las tecnologías.

ENTREGA DE OBRAS EN EL SECTOR 3º TRAMO III

La secretaria de Estado ha hecho entrega a la Comunidad de Regantes del Sector 3º Tramo III del Canal de la Margen Izquierda del Río Najerilla de las obras de modernización ejecutadas y que incluyen, entre otros elementos, una nueva balsa de acumulación y tres campos solares fotovoltaicos.

Las nuevas instalaciones, que permiten mejorar la eficiencia hídrica y energética de las explotaciones, han contado con una inversión de 3,01 millones de euros.

La actuación beneficia a 4.210 regantes que cultivan 9.017 hectáreas en los municipios de Bañares, Baños de Rioja, Briones, Casalarreina, Castañares de Rioja, Cidamón, Gimileo, Haro, Ollauri, Rodezno, San Torcuato Tirgo, Villalobar de Rioja y Zarratón.

Este proyecto se enmarca dentro del "Plan para la eficiencia y sostenibilidad en regadíos" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Fase I y están cofinanciadas por fondos Next Generation de la Unión Europea.

A PUNTO LA MODERNIZACIÓN EN ACEQUIA DE SAN ASENSIO

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ultima la puesta en marcha y comprobación del funcionamiento de dos proyectos en la Comunidad de Regantes Acequia de San Asensio, Sector I Tramo III del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla, que permiten a la zona regable contar con un moderno sistema de riego presurizado.

Las nuevas infraestructuras, con una inversión de 11,03 millones de euros, benefician en este caso a 433 regantes que cultivan 1.366 hectáreas en los municipios de Hormilleja, San Asensio y Torremontalbo, e incluyen, entre otros elementos, una nueva balsa de regulación y telecontrol GPRS.

Estas actuaciones cuentan con cofinanciación con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene prevista para la Comunidad Autónoma de La Rioja una inversión, a través de Seiasa, de 77,96 millones de euros (IVA no incluido) para ejecutar un total de ocho actuaciones de modernización de regadíos sostenibles.