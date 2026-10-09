Agroconectapp demuestra el valor de la agricultura de precisión para conocer y anticiparse a la evolución de cultivos

LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La innovación y la incorporación de nuevas tecnologías se han convertido en herramientas cada vez más importantes para afrontar los retos a los que se enfrenta el sector agrario. Con este objetivo, ARAG-ASAJA ha impulsado a principios de 2026 la herramienta AgroConectApp, una plataforma de agricultura de precisión diseñada para poner la tecnología al servicio del agricultor y facilitar un seguimiento más sencillo, preciso y completo de sus cultivos.

Desde que diera sus primeros pasos, AgroConectApp está permitiendo monitorizar cereal -trigo, cebada y triticale- y viñedo, integrando en una única plataforma diferentes fuentes de información, como datos históricos, información meteorológica e imágenes multiespectrales obtenidas mediante satélite. A través de técnicas de Inteligencia Artificial, toda esta información se transforma en datos útiles para conocer mejor el estado y la evolución de las parcelas.

La aplicación de estas nuevas tecnologías debe tener una finalidad eminentemente práctica: ayudar al agricultor a conocer mejor lo que ocurre en sus parcelas y facilitar la toma de decisiones en el campo.

Una de las principales funcionalidades de AgroConectApp es el seguimiento detallado de las parcelas a través de un visor geográfico. El agricultor puede consultar el estado vegetativo de sus cultivos mediante mapas de vigor, analizar la distribución de los distintos niveles de vigor dentro de una parcela y detectar la variabilidad existente incluso a escala de píxel.

La herramienta permite, además, comparar el estado actual del cultivo con el comportamiento histórico de la parcela y consultar su evolución a lo largo de la campaña. De esta manera, el agricultor dispone de una perspectiva más amplia para interpretar los cambios que se producen en sus cultivos.

Esta capacidad de observar la parcela con un elevado nivel de detalle permite avanzar hacia una agricultura en la que la información se convierte en una herramienta más para el trabajo diario del agricultor.

DATOS METEOROLÓGICOS PARA ENTENDER LA EVOLUCIÓN DEL CULTIVO

AgroConectApp incorpora también un módulo de información meteorológica asociado a cada parcela, con datos registrados durante el desarrollo del cultivo y previsiones para los próximos días.

El usuario puede consultar variables como temperatura, humedad, precipitación, viento y evapotranspiración, además de disponer de información histórica desde la fecha de siembra.

La integración de estos datos con la información agronómica y las imágenes satelitales permite disponer de una visión conjunta de las condiciones en las que se desarrolla cada cultivo.

Otro de los objetivos de AgroConectApp es que la tecnología sea accesible y útil para el agricultor, independientemente de dónde se encuentre. La plataforma puede utilizarse tanto desde ordenador como desde dispositivos móviles, permitiendo consultar la información directamente desde la parcela.

Además, las funcionalidades de geolocalización facilitan la navegación hasta las parcelas, convirtiendo la aplicación en una herramienta pensada para acompañar al agricultor también durante el trabajo sobre el terreno.

La plataforma permite igualmente organizar y filtrar las parcelas según diferentes características y generar informes detallados sobre su estado, evolución, condiciones climáticas y observaciones realizadas durante la campaña.

Con AgroConectApp, ARAG-ASAJA continúa avanzando con la colaboración de SpectralGeo en su apuesta por la innovación y la digitalización del sector agrario, acercando al campo herramientas que permitan aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías sin perder de vista las necesidades reales de los agricultores.

AgroConectApp es un proyecto emblemático y piloto impulsado por ARAG-ASAJA que se enmarca en la convocatoria anual de ayudas para el reto demográfico de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja. Cuenta con el apoyo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, SpectralGeo, el Ayuntamiento de Tricio, CEIP Rural, Caja Rural de Navarra y FMC Agricultura Solutions.