Agua y Jardín 3x3 aporta cuatro jugadoras a la primera lista de Sandra Ygueravide para la Selección Española - AGUA Y JARDÍN 3X3

LOGROÑO 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Selección Española Femenina 3x3 inicia una nueva etapa con la llegada de Sandra Ygueravide como seleccionadora nacional, y lo hace con un marcado sello de Agua y Jardín 3x3. En su primera convocatoria oficial, la entrenadora ha incluido a cuatro jugadoras del club: Helena Oma, Gracia Alonso de Armiño, Txell Alarcón y la debutante en una convocatoria oficial de la Selección Española Femenina 3x3, Irene Lahuerta.

La presencia de cuatro jugadoras de Agua y Jardín 3x3 confirman el alto nivel competitivo que el club ha consolidado en los últimos años.

La concentración se celebrará del 19 al 22 de mayo en Valencia, como preparación para la Copa del Mundo 3x3, que tendrá lugar en Varsovia del 1 al 7 de junio.

La FEB ha comunicado que las jugadoras cuyos equipos alcancen la final de la Liga Femenina Endesa quedarán exentas de esta primera concentración.

En este escenario, Helena Oma podría no incorporarse si su equipo, el Casademont Zaragoza, avanza hasta la final.

Las jugadoras de Agua y Jardín 3x3, Txell Alarcón, Irene Lahuerta, Cristina Soriano, Cristina Bermejo y Aminata Sangare también compitieron los playoffs de final de la Liga Femenina Endesa con sus respectivos clubes cayendo en la ronda de cuartos.

Con la liga regular de 5x5 entrando en su recta final, Agua y Jardín 3x3 ya prepara el inicio de su nueva temporada de 3x3, que arrancará en cuanto concluya la competición tradicional.

El club afronta este nuevo ciclo con ambición renovada y con la confianza que otorga ver a tantas de sus jugadoras entre las mejores del país.