"Ahí está el resultado": Escobar reivindica mandato en Logroño y encara candidatura "para seguir mejorando" la ciudad

Conrado Escobar, durante su intervención en el acto de presentación de candidaturas de alcaldes del PP para 2027. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

"Ahí está el resultado". Así ha reivindicado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, su mandato en esta Legislatura al frente de la ciudad durante el acto de presentación de las candidaturas del Partido Popular a las Alcaldías de las capitales españolas para las elecciones del año 2027.

Un acto que se ha desarrollado en Santiago de Compostela, contando con la presencia del presidente de la formación, Alberto Núñez Feijoó, a quien Escobar, en su intervención, ha aprovechado para agradecer "una vez más, la confianza" depositada en él para optar a revalidar el cargo.

Ha recordado que "en junio de 2023 asumimos la responsabilidad de la Alcaldía de Logroño, con humildad, desde el compromiso, apostando por la unidad y por el diálogo en los temas que realmente importan".

"Y ahí -ha incidido- está el resultado. Más de 3.500 viviendas nuevas en curso, 1.500 viviendas de protección. Cinco nuevos parques. Intervenciones en todos los barrios de la ciudad. Muy importante, hemos recuperado la ilusión de nuestro comercio".

Ha añadido que "la ciudad se mueve mejor gracias a la nueva estación de autobuses, mejoramos el transporte público, mejoramos el servicio de bicicletas".

Pero también, ha dicho, "hemos entendido que la ciudad debe de crecer con la escala humana, mirando a las personas mayores, familias, menores, las personas que necesitan oportunidades", reconociendo especialmente en la ciudad "un nuevo espacio, la antigua estación de autobuses, un lugar para la convivencia".

A todo ello ha sumado Conrado Escobar que "Logroño es cultura, la cultura de Gonzalo de Berceo; la cultura del nuevo Teatro de Bretón de los Herreros que avanza en su reconstrucción; la cultura de nuestro paisano Rafael Azcona; la cultura del Centro de Cultura del Rioja".

"Por todo eso, hoy, una vez más -ha asegurado a Feijoó- te doy las gracias, gracias por esa confianza. Y a los logroñes les pido que la ciudad merece la pena. Que estoy aquí con la misma ilusión, con el mismo impulso, con el mismo propósito que es seguir mejorando la ciudad de Logroño", ha finalizado su intervención.