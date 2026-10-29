"Tu Airbnb Era Mi Casa"; El Sindicato De Vivienda De La Rioja Se Planta Ante El Lobby De Los Pisos Turísticos - SINDICATO DE VIVIENDA DE LA RIOJA

LOGROÑO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda de La Rioja ha plantado cara este jueves al sector del alquiler turístico con una concentración frente al Centro de la Cultura del Rioja (CCR), donde se celebran las II Jornadas de Viviendas Turísticas en La Rioja, organizadas por Arvutur. Bajo el lema 'Tu Airbnb era mi casa. ¡Expropiación, ya! 11N', el sindicato ha criticado que el foro "es un escaparate para hacer negocio con las casas de quienes viven en La Rioja".

"¿Una ciudad abierta al turismo o una ciudad abierta al negocio inmobiliario?", ha planteado la portavoz del sindicato, Cristina Briongos. "Mientras miles de personas no pueden acceder a una vivienda en La Rioja, aquí se reúnen para impulsar el alquiler turístico, atraer inversiones y buscar nuevas oportunidades de negocio con nuestras casas. Y lo hacen con la bendición del Gobierno de La Rioja".

Briongos ha cargado contra Arvutur, organizadora de las jornadas, y contra un programa que deja claro para quién se piensa la ciudad: arquitectos especializados en nuevos modelos de alojamiento, inversores inmobiliarios, patronales del sector y empresas que venden sistemas de reservas, cerraduras automáticas y gestión de apartamentos.

"Esto no es un debate sobre la ciudad, es una reunión de lobbies. Son buitres que mercadean con nuestros hogares y vienen a enseñarse unos a otros cómo exprimir a la clase trabajadora", ha denunciado. "¿Dónde están las vecinas y vecinos que sufren este modelo, quienes no pueden emanciparse o se ven expulsados de sus barrios? Hablan de ciudad abierta y dejan fuera a quienes la habitan".

Briongos ha recordado que no se trata de un problema lejano ni abstracto. En pleno centro de Logroño, junto a la Plaza del Mercado, un piso completo del número 14 de la calle Marqués de Vallejo ya funciona como vivienda turística, y en el número 16 se ha solicitado convertir unas oficinas en pisos turísticos. "Cada vivienda que pasa al negocio turístico es una casa menos para quienes vivimos aquí", ha denunciado.

"No estamos en contra del turismo ni de quienes trabajan en él. Estamos en contra de un modelo que pone los beneficios empresariales por delante de las necesidades de quienes vivimos aquí", ha subrayado Briongos. "Nuestras ciudades no son escaparates turísticos ni nuestras casas son activos financieros. Queremos barrios vivos y pueblos habitables, no territorios al servicio de la rentabilidad turística".

El sindicato ha llamado a la ciudadanía riojana a secundar la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. "Si no nos escuchan en sus jornadas, nos escucharán en la calle. Si paramos todas, paramos todo", ha advertido la portavoz.