Alba Díez (Frente Amplio) anima a la participación porque "hoy nos jugamos mucho" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio por La Rioja al Congreso, Alba Díez, ha animado a la participación de los riojanos y las riojanas este domingo en las urnas porque "nos jugamos mucho" y para que la gente se decante por un modelo "que no haga negocio con los bienes básicos".

Díez, que ha ejercido su derecho a voto por correo, ha aprovechado la mañana para acompañar a la diputada autonómica de IU La Rioja, Henar Moreno, a votar en su colegio electoral situado en la calle San Antón de Logroño, allí ha pedido a todos los riojanos que "ejerzan su derecho a voto".

Además ha deseado que durante este día todo vaya "bien" y, sobre todo, que sea pacífico" con el fin de ejercer "nuestro derecho libremente".

Por su parte, Henar Moreno ha reiterado que "hoy nos jugamos mucho" por lo que ha visto muy positivo que "el ambiente de participación que estamos viendo desde primera hora de la mañana".

Ha aprovechado su intervención ante los medios para que los ciudadanos ejerzan "la democracia de la mejor manera posible, pensando en sus necesidades cotidianas".

"Nuestro voto vale lo mismo que el de cualquier otra persona y cada uno de ellos va a servir para garantizar políticas y derechos que todos necesitamos", ha finalizado.

Tras dejar la sede de San Antón, tanto la candidata de Frente Amplio como la diputada autonómica dedicarán la jornada a recorrer diferentes colegios electorales para ver "el ambiente en la calle y entre el electorado".