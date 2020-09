Alba indica que La Rioja "no contempla" el Estado de Alarma pero "si fuera necesario" se solicitará

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Sara Alba, ha informado hoy de que La Rioja "no contempla" pedir el Estado de Alarma pero "si fuera necesario" se solicitaría.

Alba ha sido una de las consejeras que, hoy, ha tenido que responder en el pleno del Parlamento de La Rioja a preguntas de los diputados. En concreto, el portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, ha querido conocer cuál es el escenario previsto para solicitar el Estado de Alarma, instándole a que "responda porque nos tiene acostumbrados", ha dicho, "a no responder".

La consejera ha dicho que se pedirá cuando no se puedan "ni reconocer los focos ni seguir los brotes y, a la vez, no se pueda sujetar el sistema asistencial". Ha añadido que "ninguno de estos extremos ha llegado". Además, ha sumado, se analizaría la posibilidad de "no poder llevar a buen puerto las recomendaciones".

Garrido le ha acusado de ser "responsable de que La Rioja sea una de las comunidades más golpeadas de España y de Europa, con una clase media empobrecida y con una falta de transparencia como nunca antes había existido".

La también diputada popular María Martín ha querido saber si, dado que la alcaldesa de Calahorra y los alcaldes de Aldeanueva de Ebro y Rincón solicitaron el autoconfinamiento de los vecinos, Salud debería haber tomado medidas con anterioridad a estas recomendaciones.

Alba ha asegurado que "este gobierno toma las decisiones con el mayor dinamismo" y Martín le ha replicado que "decían tener la situación perimetrada y ayer se tomó la decisión tarde y mal". La popular ha creído que "es mejor que Andreu se marche y deje paso a otros que sí sepan gestionar".

Alba le ha comparado con el Capitán A Posteriori y ha dicho que los alcaldes han estado informados en tiempo y en forma.

Martín también ha querido saber si le parece razonable que las Urgencias continúen sin el equipamiento necesario en la Fundación Hospital de Calahorra. Alba ha dicho que "las Urgencias tuvieron el equipamiento necesario porque si no hubieran atendido de forma sobresaliente la situación epidemiológica" y "la ampliación está plenamente operativa y duplica la superficie útil del Servicio de Urgencias".

El popular Carlos Cuevas ha señalado las críticas recibidas por el nombramiento del nuevo subdirector general de Coordinación Sociosanitaria, el periodista Rubén Vinagre, por no ser un profesional del sector.

"La señora Andreu cesa a todo el que se menea y a usted se le van de dos en dos", ha dicho, "y mientras La Rioja ni controlada ni perimetrada". Alba le ha reprochado que no den tiempo al subdirector a empezar a gestionar para criticar. Ha insistido en que el anterior subdirector "por motivos personales" y "no verse con fuerzas" prefirió irse.

Ha explicado que el anterior dio un enfoque centrado en la enfermería y ha añadido: "Creímos que, ahora, la subdirección debía tener un enfoque diferente a septiembre, transversal y con un alto grado de colaboración, por ello necesitábamos un perfil todoterreno que conozca de primera mano lo que es lidiar con la gestión de la pandemia, una visión de conjunto y saber lidiar con la comunicaión".

El Grupo Popular también ha cuestionado por el hecho de que Comisiones Obreras haya calificado de "fracaso" el acuerdo en Atención Primaria. "No coincido con usted porque no se puede coincidir con alguien que nunca trabajó por la atención primaria", le ha dicho Alba al diputado Cuevas.

El popular ha relatado cómo, en la Zona Básica de Calahorra, seis médicos están haciendo la tarea de catorce: "Ceses, vacaciones, traslados, jubilaciones y ustedes no resuelven nada", ha dicho. Alba ha replicado cómo con el PP "no se hicieron los cambios estructurales necesarios", y se ejecutó una atención clientelar según de qué partido era el alcalde.

Desde Ciudadanos, el portavoz Pablo Baena ha preguntado por el escenario epiemiológico previsto y la consejera de Salud, Sara Alba, ha creído que "los indicadores son duros, pero contamos con una experiencia previa para dar respuesta".

Baena ha replicado que La Rioja es "la tercera peor en mortalidad" y ha apuntado a "titulares" que hablan de una Atención Primaria colapsada y que faltan seiscientas enfermeras. "Frente a eso se limitan decir que los riojanos son una irresponsables, y esto es inadmisible", ha añadido.

Alba ha apuntado a la experiencia anterior para hacer planes de contingencia. "La situación epidemiológica es grave, pero hemos tomado las medidas para contener la evolución, estabilizarla y disminuirla, no le niego que hemos tenido margen de mejora, pero también quiero que sean conscientes de la grandes dificultades de cuestiones de calado como confinar municipios", ha relatado.

"Es lógico que no hayamos conseguido soluciones excelentes, pero no hemos descansado para tomar todas la decisiones que nos han parecido necesarias", ha dicho.

En la sesión de hoy, además, el consejero de Desarrollo Autonómico, Jose Ignacio Castresana, ha informado de que 29.221 riojanos han percibido nomina derivada de ERTE y ha calificado de "eficiente" la reacción del Gobierno riojano desde el Estado de Alarma.

Castresana había abierto el turno de preguntas en el pleno del Parlamento de La Rioja para contestar a la diputada del PP, Catalina Bastida, quien ha querido saber qué está haciendo el Gobierno de La Rioja para "ayudar a los cientos de riojanos que no han percibido las cantidades que les corresponden por estar en ERTE".

El consejero ha contestado que, aunque "el abono de las prestaciones de los trabajadores en ERTE es competencia estatal, no existe constancia de que cientos de personas no perciban la prestación".

Bastida ha dicho que "o hay colapso o falta de liquidez", pero "con este Gobierno La Rioja no va" y los riojanos "están con incertidumbre y con miedo". Castresana ha contestando señalando la "reacción inmedita y eficiente" del Ejecutivo desde el Estado de Alarma.