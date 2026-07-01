El Albergue Municipal de Peregrinos reabre hoy con importantes mejoras en sus instalaciones

Reapertura albergue de peregrinos de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Albergue Municipal de Peregrinos, ubicado en el número 32 de la calle Ruavieja de Logroño, ha reabierto hoy sus puertas tras unas semanas de cierre en las que se han llevado a cabo trabajos para mejorar la estancia de los peregrinos que allí pernoctan. Las obras se han llevado a cabo en su mayoría en el interior del edificio.

Se han pintado los espacios de la primera y la segunda planta, así como de la caja de escaleras y del lucernario; en el lacado y la reparación de puertas y ventanas; y en el esmaltado de las diferentes barandillas de terrazas y escaleras. En cuanto a las mejoras en el exterior, se han reparado y esmaltado la puerta de acceso principal ubicada en Ruavieja, así como la puerta de salida al patio, además del esmaltado de la rejería y cancelas metálicas que dan acceso a la calle Travesía de Palacio y al patio interior del edificio.

La empresa que ha llevado a cabo los trabajos ha sido Serrano Opymant, S.L y en ellos se ha invertido un presupuesto de 29.426,29 euros (IVA incluido), procedentes de fondos europeos. Tras la licitación de su uso por parte de la Junta de Gobierno Local, la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago es la nueva adjudicataria de la cesión temporal y gestión del Albergue Municipal de Peregrinos y del Punto de Información Turística (Fielato). La Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago nació a finales de los años 80, se constituyó como federación en 1993 y cuenta con sede específica en nuestra ciudad desde 1998.

A día de hoy, esta entidad de voluntarios gestiona albergues en 28 municipios a lo largo de toda la ruta de jacobea, entre ellos los de grandes ciudades como Pamplona, Zamora o León.

El albergue ha reabierto sus puertas a pleno rendimiento, con sus 68 camas a disposición de los peregrinos. La entidad gestiona también el Punto de Información Turística (Fielato), que reabrirá este sábado.