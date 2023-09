Alberto Ezquerro: "Piensas que puedes tener un accidente en la carretera pero esto no lo puedes llegar a imaginar"

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Tráfico de Emergencias, Alberto Ezquerro, ha lamentado profundamente el atropello mortal en el que ayer perdió la vida un trabajador en el centro de salud de Haro y dejó otros cinco heridos. "Es algo que todavía no me lo puedo creer. Piensas que puedes tener un accidente, un suceso en la carretera, pero esto no lo puedes llegar a imaginar".

Alberto Ezquerro ha participado este martes en una concentración frente a la Delegación de Gobierno de La Rioja en memoria de su compañero y sanitario fallecido y con el fin de desear la pronta recuperación a los otros cinco heridos en el suceso.

Como ha reconocido emocionado ante los medios de comunicación, "estas situaciones no son normales, pero las hay".

Además, indica, "a raíz del coronavirus creo que algo ha cambiado en la sociedad, no sé lo que puede ser pero sí, no hay más que verlo en las noticias... en todos lados, es la orden del día. Si no es en un centro de salud, es una agresión a un médico de Atención Primaria, a compañeros...".

Por su parte, el sanitario, Pedro Pablo Calle, también ha intervenido ante los medios destacando que "llevo más de treinta años trabajando en sanidad de La Rioja, he trabajado en todos los sitios" y ha lamentado que en muchos lugares "no hay vigilantes jurados por las tardes en los centros de salud ni en los centros de especialidades, seguimos teniendo muchas agresiones y no se pone ninguna solución".

Ante ello, ha pedido: "Por favor, políticos, pongan una solución efectiva para que los sanitarios estemos un poco protegidos".