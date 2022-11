El alcalde afirma que el proyecto de San Antón "no está cerrado y no se hará sin hablar antes con comerciantes"

Asegura que tampoco comenzará en enero 2023 y critica la actitud del PP "que la única decisión que ha tomado es no tomar decisiones"

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha aseverado que la reurbanización de la comercial calle San Antón "no es un proyecto cerrado, no va a comenzar en enero de 2023 y no se va a hacer sin antes hablar con comerciantes y vecinos". Además ha lamentado la crítica al proyecto por parte del PP que "durante mucho tiempo, la única decisión que ha tomado es no tomar decisiones para transformar la ciudad".

Pablo Hermoso de Mendoza ha respondido así a preguntas de los periodistas tras visitar las obras del Mercado de San Blas de Logroño. Sobre la calle San Antón, ha dicho, "sé que hay inquietud" pero de momento lo que existe es un proyecto "que se ha presentado para poder obtener fondos de la UE que no está cerrado".

Como ha reconocido "el proyecto implica una transformación que aspira a tener una zona comercial más amable y en esa línea avanzaremos pero no sin antes hablar con comerciantes y vecinos. El debate está encima de la mesa".

Además, ha reconocido, "primero hay que ver si obtenemos los Fondos y si los conseguimos hablaremos del proyecto que no está ni cerrado ni definido", ha vuelto a matizar. "Hay posibilidad de modificación y negociación"

Para el alcalde lo que está "claro" es que su equipo de Gobierno "en tiempo de pandemia, ha transformado la ciudad a un lugar más amable para el peatón, vivo y dinámico".

Este equipo de Gobierno "pone al peatón en el centro" y ante esta situación "no podemos tener una calle San Antón, una de las principales calles comerciales de la ciudad, con coches en batería y en doble fila... es una calle que requiere mejoras y una transformación importante de saneamiento, alumbrado, aceras... no podemos tener esa calle como está".

Así las cosas, ha proseguido, "lo hablaremos con todos pero este equipo de Gobierno avanza hacia una ciudad más viva y más pujante y que atrae inversiones".

EL PP "DEJA TODO IGUAL"

El alcalde de Logroño también ha criticado la política del PP en este aspecto recriminando, además, que "durante muchos años en esta ciudad lo único que han hecho es no tomar decisiones, no hacer nada pero nosotros no hemos venido a dejar las cosas como están, nos podemos equivocar, pero nuestra propuesta está muy clara y eso tendrá su reflejo el año que viene con la cita electoral".

"El PP quiere mantener la doble fila, llevar al juzgado los carriles bicis e incluso hablar con el Defensor del Pueblo, es un partido reactivo cuando está en la oposición y cuando no, lo deja todo igual".

Ante ello "nosotros transformamos la ciudad consiguiendo fondos, generando actividad económica y empleo y apoyando a los comerciantes e intentando que Logroño sea pujante. Eso es lo que queremos. En la cita electoral se verá lo que la gente quiere, el modelo del PP que significa 'me quedo como estoy' para no molestar a tres o cuatro comerciantes con intereses particulares o un equipo de Gobierno que apuesta por la transformación".

Todo ello -ha finalizado- "se dirimirá en las urnas, se verá que es lo que la gente quiere una ciudad aletargada o una ciudad viva que genera oportunidades".