El alcalde de Algeciras pedirá responsabilidades a los que le "han difamado" y no volverá al PP "de momento"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), el riojano José Ignacio Landaluce, ha anunciado este viernes en una rueda de prensa que pedirá responsabilidades "a todos los que me han difamado", con acciones judiciales contra Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE de Algeciras, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

Todo ello después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya decidido archivar la denuncia presentada por Arrabal, y la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, contra su persona por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

Sobre su condición como militante del Partido Popular, del que se dio de baja voluntaria en diciembre de 2025 tras conocerse la denuncia de Arrabal, Landaluce ha confirmado que "de momento" va a continuar sin pertenecer al PP para "dejar a mi partido lo más libre posible de los ataques del Partido Socialista".

"Todo esto es un gran montaje para tratar de tapar el problema del Partido Socialista a nivel local, pero también a nivel andaluz", ha afirmado Landaluce, quien ha dicho que la denuncia del PSOE es "falsa" y le ha hecho "daño" a su "honor" y su familia, "robándole las navidades".

"Hay que tratar de conseguir que no hagan a nadie más el daño que me han hecho a mí y han hecho a mi familia o que lo han hecho a mis compañeros", ha advertido sobre la denuncia interpuesta el pasado diciembre por el PSOE y archivada ahora por la Fiscalía.