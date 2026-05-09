El alcalde de Logroño defiende Europa "como un hogar de paz y escuela de Derechos Humanos" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha defendido este sábado la importancia de concebir Europa como "un hogar de paz y escuela de Derechos Humanos; un lugar hermoso al que aspirar" a la vez que ha reconocido la necesidad de "entender la paz para entender Europa".

Conrado Escobar ha realizado estas declaraciones en la entrega de la Estrella de Europa al Movimiento Scout de La Rioja (ASDE Scouts La Rioja y Scouts MSC-MSR ) por su fomento de los valores europeos entre la juventud logroñesa y riojana.

Una estrella -ha dicho- "símbolo de luz y esperanza" que este año va dedicada a los activistas de la fraternidad universal que representa la aspiración europea de Cooperación y Paz. Y se entrega al movimiento scout "por su labor educativa y social. Encarnan los valores de la UE de forma ejemplar".

Antes del discurso del alcalde, la concejala y presentadora del acto -que se ha celebrado en el Centro de Cultura del Rioja por las adversas condiciones meteorológicas-, Leonor González Menorca, ha destacado que el movimiento scout es el agente educativo no formal "más importante de La Rioja, forma a generaciones de jóvenes en los valores europeos de solidaridad, justicia social y respeto a la diversidad, cooperación y compromiso con la comunidad".

Su actividad voluntaria -ha proseguido- tiene impacto directo en la calidad de vida y cohesión social de Logroño y del conjunto de la región y representa "un ejemplo práctico de ciudadanía europea y su trabajo continuo, estable y transversal que hace que sea un referente de participación juvenil".

Tras la entrega de la Estrella de Europa a los presidentes de ASDE Scouts y Scouts MSC-MSR, Tomás Muro y Tirso Salazar, respectivamente, el alcalde de Logroño ha recordado en su discurso que en el año 1945, la vieja Europa acababa de sufrir el más devastador conflicto de nuestra historia, la segunda Guerra Mundial, apenas dos décadas después de haber padecido la llamada Gran Guerra entre 1914 y 1918.

España firmó su tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea el 12 de junio de 1985 en Madrid y se integró efectivamente en la Comunidad Económica el 1 de enero de 1986. "Hace 40 años que somos parte de este luminoso espacio de prosperidad, de encuentro, de cultura y de derechos".

"CONSTRUIR UN ESPACIO DE PAZ Y PROGRESO"

El alcalde ha destacado el origen de la UE que no es otro que "construir un espacio de paz y progreso. Una reacción conjunta frente a la Guerra. Entender la paz para entender Europa, este es el resumen del proyecto europeo".

Como ha defendido "todos los europeos nos enriquecemos con las culturas, tradiciones e idiomas de todos".

Ahora en 2026, continúa, "desgraciadamente" los valores de unidad, paz y cooperación que soportaron la Unión "están amenazados por más de 130 conflictos por todo el mundo. Desde Ucrania a Gaza, Desde Irán al Líbano. Desde Sudán a Mali. Desde Nigeria a Afganistan", ha relatado.

"Cambian los escenarios, las banderas, las excusas... pero los motivos son los mismos, ayer y hoy", ha reflexionado.

A pesar de esos tiempos, el primer edil ha reconocido que el escultismo se inspira en tiempos de guerra para sembrar la paz duradera, 57 millones de personas comparten el mismo credo universal de los derechos humanos, un reto que nace de la dignidad humana.

Finalmente, el alcalde ha destacado que la Europa "que conocemos, que disfrutamos, se asoma a la periferia del mundo. Europa está llamada a sacudirse la comodidad del 'Eurocentrismo' para acercarnos y entender la realidad de los últimos lugares, esos que sufren la guerra en los confines de un planeta que nos muestra sus conflictos ocultos entre la máscara de la indiferencia o el egoísmo.

También desde Logroño de 2026 -culmina el alcalde- "nos asomamos a las nuevas periferias, a las urbanas, pero especialmente a las periferias humanas. A las realidades de los excluidos, de los sin techo, de las víctimas, del inmigrante rechazado, de los refugiados, del anciano recluido, de los descartados de una soledad silenciosa.

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES, LA BASE DEL ESCULTISMO

Tras la entrega de premios, Tomás Muro ha agradecido este reconocimiento porque el movimiento scout "contribuye y fortalece Europa, con unos protagonistas principales, nuestros niños y nuestros jóvenes. Ellos son la base".

También ha aprovechado para reivindicar a las administraciones que les sigan "apoyando" porque "os necesitamos a todos y os necesitamos unidos. Necesitamos de vuestro apoyo incondicional y que gestos como este homenaje dé visibilidad al escultismo en La Rioja, necesitamos apoyo económico, permisos... que nos ayuden porque somos voluntarios, os necesitamos hoy más que nunca". Finalmente también ha agradecido el trabajo de los voluntarios.

Por su parte, Tirso Salazar ha destacado la importancia de estos pequeños grupos "que semana tras semana hacen de su área de influencia un mundo mejor. No es un eslogan es una realidad que conocemos lo que compartimos momentos dentro del mundo scouts con unos principios y valores que nos guían en nuestra vida, como un faro de una sociedad".

También ha dirigido una mención especial para los monitores y voluntarios que "no pierden la ilusión de acompañar a los chavales en su camino a la vida adulta".

De ellos, ha dicho, "sois el alma y el motor de los grupos y hacéis realidad aquello por lo que el movimiento tiene sentido; un lugar mejor para todo. Hemos demostrado ser un referente siendo uno de los movimiento infanto juveniles más extendidos del mundo".

GALARDÓN

El pasado 25 de marzo, la Junta de Gobierno local aprobó otorgar este galardón en la edición de este año al Movimiento Scout por ser uno de los agentes asociativos y educativos no formales más importantes de La Rioja, con más de 1.300 socios en nuestra comunidad aglutinados en dos asociaciones distintas.

El Movimiento Scout Católico (MSC) cuenta con unos 300 socios en dos grupos en Logroño y Santo Domingo la Calzada; mientras que la Asociación de Scouts de España en La Rioja (ASDE) tiene seis grupos repartidos por toda la comunidad, dos de ellos en la capital, y en torno a un millar de miembros. Durante décadas, el escultismo ha formado a generaciones de jóvenes en los valores europeos de solidaridad, justicia social, respeto a la diversidad y cooperación.

Su actividad voluntaria tiene impacto directo en la calidad de vida y cohesión social de Logroño y del conjunto de la región, y supone una representación práctica de ciudadanía europea activa. El trabajo continuo, estable y transversal hacen de estas asociaciones un referente de participación juvenil, educación en valores y servicio, y por ello, dignos merecedores del Galardón Estrella de Europa 2026.