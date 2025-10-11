La alcaldesa de Arnedo presidirá el Consejo de Alcaldes y Concejales del PSOE riojano que buscará sinergias desde lo local - PSOE

"Nuestros municipalistas son quienes dan la cara y quienes son los referentes del partido con los ciudadanos"

LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, será la encargada de presidir el Consejo de Alcaldes y Concejales que acaba de constituir el PSOE de La Rioja. Un nuevo órgano que, como ha indicado el secretario general de los socialistas riojanos, Javier García, surge "como un espacio de debate para compartir experiencias, necesidades y buscar sinergias desde el ámbito local".

Se trata -ha dicho- "de uno de los hitos que teníamos bajo esta nueva dirección" como era "el atender mejor a nuestros alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas". Todo porque, como ha reconocido, "nuestros municipalistas son quienes dan la cara y quienes son los referentes del partido para con los ciudadanos, los riojanos y las riojanas".

Con todo ello, este nuevo órgano tratará de buscar objetivos comunes y, sobre todo, de mejorar la vida de la ciudadanía.

García ha explicado que este Consejo "es un órgano pionero que cuenta con reglamento interno que garantiza su funcionamiento".

Ha explicado que este Consejo está dirigido por una Junta de Gobierno. Rosa Herce será la presidenta y estará acompañada en esta Junta por Gonzalo Abajo, portavoz Socialista en el ayuntamiento de Ezcaray, Beatriz Salas, portavoz en el ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, Nicolás Pérez, alcalde de Rodezno, y Yolanda Tarragona, portavoz del Grupo Municipal Socialista en Alfaro.

Ha destacado también que el Consejo de Alcaldes y Concejales "cuanta también con un gabinete técnico compuesto por una veintena de profesionales de diversos ámbitos".

Este gabinete "asesorará a alcaldes y concejales de los municipios sobre distintos asuntos".

UN ÓRGANO "PARA TRABAJAR EN LA PLANIFICACIÓN"

En el acto de constitución de este Consejo ha participado el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez. Ha asegurado que este tipo de órganos "son muy importantes, no solo para asesorar a los municipios, también para trabajar en la planificación".

Martínez ha destacado "la importancia del ámbito municipal en la búsqueda de soluciones y políticas que mejoren la vida de la ciudadanía".