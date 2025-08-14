Los 'Alcurrucén' de la alternativa del riojano Fabio Jiménez en los corrales de Alfaro

Los toros de Alcurrucén se encuentran ya en los corrales de Alfaro - IGNACIO RÍOS

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los toros de 'Alcurrucén', que se lidiarán el próximo día 15 en la plaza de toros de Alfaro, en el festejo de la alternativa del riojano, Fabio Jiménez, ya se encuentran en los corrales del coso de esta localidad riojana, donde han llegado procedentes de la finca toledana donde pasta la ganadería.

Se trata de una corrida de variado pelaje y preciosas hechuras, que conmemora además el centenario de esta plaza. En la misma, hay toros negros, colorados, castaños y berrendos. Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Fabio Jiménez, que tomará la alternativa, serán los encargados de su lidia.

El día 16 de agosto se dará una novillada sin picadores con un mano a mano entre los novilleros Samuel Castrejón y Manuel Domínguez, ante novillos de GALBARIN.

Las entradas para la Feria ya están disponibles tanto en las taquillas de la plaza de toros como en modo on line Puedes acceder a la compra a través del siguiente enlace: https://espectaculostaurinosrios.es/compra-de-entradas-y-abonos-pl aza-de-toros-de-alfaro/ O bien adquirir tus entradas vía telefónica llamando al número 669 565 21

Los días de los festejos las taquillas permanecerán abiertas desde las 11,00 horas, y de manera ininterrumpida.