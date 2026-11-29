El candidato número uno al Congreso de los Diputados por Vox La Rioja, Ángel Alda, deposita su voto en su colegio electoral situado en la Biblioteca de La Rioja en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno al Congreso de los Diputados por Vox La Rioja, Ángel Alda, ha animado a los riojanos a que "no se queden en casa, a que haya un voto masivo, una participación masiva para poder de una vez por todas cambiar".

"Que haya un cambio que es lo que muchos españoles, muchos riojanos nos transmiten en el día a día, que necesita nuestra región y que necesita nuestro país", ha apostillado.

Alda ha realizado estas manifestaciones tras depositar sus votos en las urnas, en su colegio electoral situado en la Biblioteca de La Rioja en Logroño. El cabeza de lista a la Cámara Baja ha recogido las papeletas en el propio centro de votación.

Ha señalado que "es un día importante para España, para todos los españoles y también para los riojanos". A continuación, ha querido "dar las gracias a todos los voluntarios que están haciendo hoy posible con su trabajo, que las elecciones se celebren con normalidad, así como a los funcionarios".

Además, ha tenido palabras de agradecimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "por su trabajo y por la labor tan importante que desempeñan todos los días del año en general, y en particular, en el día de hoy".

El resto de la jornada, Alda ha indicado que "voy a recorrerme la mayor parte de los colegios de Logroño para transmitir el apoyo a todos aquellos apoderados que de manera voluntaria nos están ayudando en la jornada electoral de hoy; y al finalizar terminaremos en la sede del partido y desde ahí seguiremos la noche electoral".