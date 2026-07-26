Alfaro celebra una nueva edición de 'Bodegas en la Calle' el próximo sábado 1 de agosto

Alfaro celebra una nueva edición de 'Bodegas en la Calle' el próximo 1 de agosto - TURISMO ALFARO

LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alfaro celebrará el próximo sábado, 1 de agosto, una nueva edición de 'Bodegas en la Calle', organizado por el Ayuntamiento de la localidad, tal y como ha anunciado éste.

Se trata de una cata de vinos que tendrá lugar de 19:00 a 23:00 horas en el Paseo de La Florida y que reunirá "el mejor ambiente con vino local, gastronomía y música en directo".

Antes del evento, los asistentes podrán adquirir la copa serigrafiada del evento por tres euros y el bono de cinco tickets de vino por cinco euros.

Las entradas están disponibles de forma anticipada a través de la venta online y los tickets podrán recogerse en la Oficina de Turismo.

Además de la cata de vinos, con la participación de bodegas colaboradoras Palacios Remondo, Ilurce, Campoameno, Burgo Viejo y Ciego del Rey, la jornada estará amenizada con música en directo y contará con un servicio de ludoteca infantil para facilitar la asistencia de familias.

Con esta iniciativa, "Alfaro vuelve a poner en valor su tradición vitivinícola y su oferta turística y cultural en víspera de sus fiestas patronales", ha resaltado el Ayuntamiento.