Alfaro inicia la remodelación integral del Estadio de La Molineta con una inversión superior a los 1,3 millones

Estadio La Molineta - AYUNTAMIENTO DE ALFARO

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alfaro ha iniciado la remodelación integral del Estadio de La Molineta con una inversión superior a los 1,3 millones de euros, tal y como ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

La actuación transformará el césped natural en artificial para descongestionar el campo anexo, que actualmente da servicio a más de veinte equipos y trescientos deportistas locales.

El proyecto, ejecutado por la empresa OCISA, cuenta con una subvención de 750.000 euros del Gobierno de La Rioja y estará finalizado para enero de 2027.

Ha relatado cómo, tras cumplir sus cincuenta años de historia, el Estadio Municipal de La Molineta afronta en los próximos meses una profunda transformación orientada a modernizar sus instalaciones y dar respuesta a las necesidades operativas del fútbol local.

La actuación, ha explicado el Ayuntamiento, resolverá la masificación que sufre el campo anexo de hierba artificial, donde entrenan diariamente más de trescientos deportistas y una veintena de equipos, desde las categorías alevines de la Escuela de Fútbol Base hasta el primer equipo del Club Deportivo Alfaro.

El proyecto redactado por la empresa Runitek Ingenieros S.L., tras un proceso de consulta con los servicios técnicos municipales y los clubes afectados, fue aprobado el pasado mes de junio.

A propuesta del C.D. Alfaro, el plan inicial incorporó mejoras sustanciales como la creación de una nueva sala para el cuerpo técnico local, espacios de fisioterapia y un vallado perimetral adaptado a los soportes publicitarios habituales.

La ejecución de las obras fue adjudicada el pasado 11 de agosto a la empresa logroñesa Obras de Construcción e Instalaciones S.A. (OCISA), con un plazo máximo de finalización fijado para el 11 de enero de 2027.

Las principales actuaciones comprenden cambio del terreno de juego de césped natural a hierba artificial; desplazamiento y sustitución de la tubería procedente del Moncayo que transcurre bajo el terreno de juego, así como la renovación del depósito; climatización y acondicionamiento de las instalaciones interiores y vestuarios, y la habilitación de salas para fisioterapia y cuerpo técnico; así como instalación de un nuevo vallado en el perímetro del terreno de juego.

El presupuesto total de la intervención asciende a 1.344.522,02 euros. La financiación se completará a través del convenio suscrito con el Gobierno de La Rioja, que aportará 750.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Alfaro asumirá los 594.522,02 euros restantes.

El Ayuntamiento de Alfaro ha trasladado todo su respaldo al C.D. Alfaro de cara al inicio de la nueva temporada en Tercera RFEF, animando a la ciudadanía a volcarse en el apoyo al club centenario.