Alfaro y Nájera competirán por representar a La Rioja en la edición de oro de 'Juntos Brillamos Más' de Ferrero Rocher

Localidad de Alfaro (La Rioja) - JUNTOS BRILLAMOS MÁS

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alfaro y Nájera, los dos pueblos riojanos seleccionados por Ferrero Rocher, se medirán en un duelo directo en el que serán los ciudadanos quienes decidan con su voto cuál representará a La Rioja.

La competición conecta con el orgullo local, poniendo en valor la riqueza del patrimonio y las tradiciones de La Rioja. Esta iniciativa, que este año celebra su decimotercera edición, marca un hito que refuerza el compromiso de la marca con los pueblos de España y, por primera vez, da un paso histórico: amplía a 34 los municipios que competirán por su iluminación navideña, con dos candidaturas por cada comunidad autónoma.

En La Rioja, la competición adopta la forma de un vibrante "cara a cara" autonómico entre Nájera (La Rioja) y Alfaro (La Rioja). A diferencia de ediciones anteriores, esta vez el poder de decisión recae por completo en la ciudadanía. Se trata de un duelo directo que apela a la identidad, las raíces y el orgullo riojano, en el que vecinos, visitantes y amantes de la tierra tendrán en sus manos elegir cuál de estas dos emblemáticas localidades se convertirá en la representante oficial de La Rioja en la siguiente fase de la competición.

Nájera, parada del Camino de Santiago, guarda en el Monasterio de Santa María la Real un panteón con los sepulcros de una treintena de monarcas. Alfaro es famoso por la colonia de cigüeña blanca que anida cada año sobre la Colegiata de San Miguel, considerada la mayor del mundo sobre un solo edificio.

Esta edición de oro sitúa a los ciudadanos como los verdaderos protagonistas de la historia. La rivalidad sana y la pasión por la tierra serán los motores clave para acelerar la movilización en cada rincón de La Rioja durante las dos semanas críticas de votación, que finalizarán el domingo 8 de noviembre a las 23:59 h.

A través de este formato, Ferrero Rocher refuerza el impacto social, mediático y turístico que ha caracterizado a 'Juntos Brillamos Más' a lo largo de sus 12 ediciones anteriores, convirtiéndose en un escaparate único para el patrimonio, la cultura y las tradiciones locales.