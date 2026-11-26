LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja brilla con luz propia en la quinta edición de los premios T de Oro 2026 entregados por la revista Tapas, consolidándose como un territorio indispensable en el mapa de la alta cocina nacional. Al frente de este reconocimiento regional se sitúa 'Allegar', un proyecto con una propuesta que reúne el carácter y la esencia del producto local combinando con el refinamiento de la alta escuela culinaria.

Durante la gala celebrada en El Espacio Larra, la entrega del galardón contó con la participación especial de la actriz riojana Helena Ezquerro, reconocida por su trayectoria en el cine y la televisión española con papeles destacados en series como La Moderna o películas como Las chicas están bien.

Ella fue la encargada de hacer entrega de la estatuilla dorada a Juan Cuesta.

Estos galardones simbolizados en la icónica estatuilla con forma de "T" dorada, se han consolidado desde su creación en 2022 como un termómetro gastronómico para reconocer anualmente la excelencia, la creatividad y la innovación de un proyecto referente por cada comunidad autónoma.

La alta cocina de huerta que homenajea a la mesa compartida Emplazado en la pintoresca villa medieval de Briones, en pleno corazón de la Rioja Alta, Allegar constituye el alma gastronómica del hotel boutique Santa María de Briones.

El proyecto toma su nombre de una bellísima voz riojana que apela tanto a la costumbre de rebañar el plato como a la tradición de congregar a los seres queridos alrededor de una mesa para apurar los placeres de la vida.

Bajo este principio de fraternidad y disfrute, el espacio recupera un enclave arquitectónico único integrado por un calado histórico y patios señoriales.

La cocina de Allegar lleva el sello indiscutible del chef logroñés Juan Cuesta, un cocinero formado en grandes plazas gastronómicas del país como Echaurren, Marqués de Riscal, Las Rejas o MB de Martín Berasategui. Tras casi una década refinando su técnica en la alta gastronomía, Cuesta ha retornado a su tierra para articular una propuesta de autor pasional.

Su recetario constituye un homenaje a los pequeños productores riojanos y a la estacionalidad de las huertas del entorno del Ebro.

Una de las señas de identidad de Allegar es la delicadeza y la rigurosidad técnica con la que se tratan los productos locales. Los guisos, las verduras recién cosechadas y las carnes del terruño se emplatan de forma original, pero siempre respetando la identidad del ingrediente principal. La experiencia se enriquece con una bodega que rinde culto a los grandes patrimonios vitivinícolas de la Rioja Alta y a elaboraciones de autor.

La puesta en escena del restaurante refleja una hospitalidad acogedora que trasciende la comida. Y sea su agradable comedor, en la intimidad de su calado; o en sus espacios al aire libre, Allegar ha logrado crear una experiencia inmersiva que reinterpreta el carácter festivo de La Rioja con la máxima consideración hacia lo tradicional, colocándose como una parada obligada para los amantes de la alta cocina del norte.

EL MAPA NACIONAL DE LAS T DE ORO

La consagración de Allegar se entrelaza con el mapa global de la excelencia gastronómica de esta edición, que reconoce el talento en el resto de comunidades y ciudades autónomas del país con propuestas como Sr. Cangrejo (Andalucía), El Portal de Albarracín (Aragón), Pedro Martino (Asturias), Hämbre (Baleares), Bandido Food Club (Cantabria), Flama (Comunidad Valenciana), Tara (Castilla-La Mancha), El Bar (Castilla y León), Melós (Cataluña), una especial T de Oro Honorífica en Ceuta, Tetsu (Madrid), Veratus (Extremadura), É Restaurante (Galicia), El Pellizco (Islas Canarias), Por Herencia (Murcia), Mirador de Deyo (Navarra) y Laia en el País Vasco.