Almazuela publica su segundo número: "La Enredadera" - ALMAZUELA

LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La revista cultural Almazuela presenta su segundo número, titulado 'La Enredadera', disponible en formato digital en su nueva página web almazuelarevista.com. Este nuevo número supone un paso adelante para el proyecto: si el primero fue el nacimiento, este es, en palabras de sus directoras, "la germinación".

El gran cambio respecto al número anterior es que Almazuela deja de ser un proyecto unipersonal. Lo que nació como un Trabajo de Fin de Máster de la Universidad Pompeu Fabra -galardonado con la Matrícula de Honor como mejor TFM de su promoción- ha crecido hasta convertirse en una redacción: Patricia Izquierdo, su fundadora, suma a Nuria Alonso como codirectora y coautora, consolidando un equipo que incluye también a Carmen Ramírez en el diseño gráfico, a Samuel Noval como desarrollador web y a Matilde Blanco (La Abuela Matilde), modelo y costurera de la portada.

La revista estrena además su propio espacio en Internet, almazuelarevista.com, como nuevo punto de acceso al proyecto.

Bajo el concepto de "la enredadera", el número recoge seis reportajes y entrevistas que ahondan en la cultura, el arte y el activismo riojanos, unidos por la convicción de que conocer lo que ocurre en La Rioja, poner en valor a quienes crean y trabajan en ella, y construir comunidad desde lo local son actos necesarios y reivindicativos.

El grupo de música folclórica Vivace, formado por Jorge Martínez y Diego Pérez, abre el número hablando de tradición, comunidad y del resurgir de la música popular en La Rioja. Le sigue una entrevista con Adri Torres, ilustrador logroñés que ha trabajado para Marvel, Disney o Netflix y que reivindica la continuidad de los proyectos culturales locales como clave para el desarrollo artístico de la región.

La K Casa, una casa drag logroñesa que lleva tres años ganando la gala drag de la ciudad, protagoniza un reportaje sobre comunidad queer, identidad y resistencia en una capital que, según sus integrantes, "aún tiene mucho por avanzar".

Gema Pérez, profesora de cestería en la Universidad Popular de Logroño, habla del oficio artesanal más antiguo de la humanidad y de su labor como divulgadora por los pueblos riojanos.

La Lonja, galería de arte contemporáneo de la calle Beratúa que cumple diez años en 2026, defiende la democratización del arte y el acceso gratuito a la cultura.

Por último, María Ángeles Matute, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, repasa los 25 años de la Red Vecinal Contra la Violencia de Género e Intrafamiliar, que acompaña a víctimas de maltrato.

Almazuela se define como una revista intergeneracional, pensada para la población riojana y todo aquel que quiera conocer más sobre esta tierra. El proyecto sigue buscando apoyos de personas, empresas y organismos que quieran formar parte de esta herramienta de conexión cultural. Quienes estén interesados pueden contactar a través de almazuelarevista@gmail.com.