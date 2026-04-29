Las almazuelas de Pradillo repartirán suerte en cinco millones de cupones de la ONCE

Archivo - Almazuelas colgadas en Pradillo (La Rioja) - JOSÉ JESÚS LÓPEZ DE DICASTILLO - Archivo

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las almazuelas de Pradillo recorrerán España en cinco millones de cupones de la ONCE con los que esta singularidad de la tradición riojana repartirá suerte el próximo 11 de mayo.

La Fiesta de las Almazuelas transforma Pradillo cada año, a finales de agosto, en un pueblo de colores y recuerdos que, ahora, viajarán por toda España al haber elegido la ONCE esta técnica artesanal.

Se trata, ha explicado la delegada de la ONCE en La Rioja, Belén González, de parte de la colección con la que la Dirección General de la ONCE decidió que todas las comunidades autónomas propusieran un motivo de artesanía popular para que se conociera.

González ha señalado cómo pensaron que "la cerámica de Navarrete la conoce todo el mundo" pero era hora de dar a conocer las almazuelas de Pradillo a través de la venta de cupones.

El presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, Javier Muñoz, ha apuntado, como curiosidad, que esta entidad tiene una afiliada que vive entre Pradillo y Nieva.

Ha valorado, además, que "se de importancia a los pueblos de Cameros" como forma de luchar contra La Rioja despoblada, dando visibilidad a un municipio en el que están censadas 61 personas y viven 22.

La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, por último, se ha mostrado encantada de "todo lo que suma para ayudar a todo el territorio y a pueblos particularmente pequeños pero no por eso menos activos, menos dinámicos y menos interesantes".