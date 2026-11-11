Alrededor de un centenar de personas reclaman acceso a la vivienda en una concentración en Calahorra

Concentración en Calahorra - TOÑO SOLA/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este miércoles 11 de noviembre, día de la huelga general, en la cabecera del Paseo del Mercadal de Calahorra reclamando acceso a la vivienda.

La protesta se ha desarrollado bajo la lluvia, con presencia de las fuerzas de seguridad y sin incidentes, centrando las reivindicaciones en la vivienda. 'Sus negocios, nuestras miserias. Vivienda pública ya', se leía en la pancarta que portaban los manifestantes.

Entre las consignas coreadas se han escuchado 'Ministra, rentista, estás en nuestra lista', 'Lo llaman mercado y es robo organizado', 'Contra el capital, fuerza sindical' y '¡Ay, qué bien, ay, qué bien, que tenéis casa cuartel!'.

Tras unos minutos de gritar proclamas un portavoz ha leído el manifiesto con las reivindicaciones centradas fundamentalmente en vivienda y salarios.

Han pedido: "Contratos indefinidos, alquileres asequibles, la paralización de los desahucios, una jornada laboral de 35 horas, salarios y pensiones que nos permitan vivir dignamente y pueblos en los que podamos vivir y trabajar".