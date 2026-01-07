Alta participación en la Navidad logroñesa con más de 100.000 personas movilizadas el día 5 para recibir a los Reyes - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño hace balance de la programación navideña desarrollada entre el 24 de noviembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, en la que se ha confirmado una alta participación ciudadana en el conjunto de actividades organizadas.

De manera especial, la jornada previa al Día de Reyes volvió a convertir a Logroño en un gran punto de encuentro, con más de 100.000 personas movilizadas a lo largo del día 5 de enero para recibir y acompañar a Sus Majestades en los distintos actos celebrados en la ciudad.

Bajo el lema 'Navidad para compartir, ciudad para disfrutar', el Ayuntamiento diseñó una programación amplia y diversa, pensada para todos los públicos y con una clara vocación de disfrutar la ciudad en la calle.

ENCENDIDO DE LUCES

El programa incluyó el encendido de la iluminación navideña, el Belén Monumental y la exposición de Belenes Tradicionales, mercadillos, propuestas musicales, actividades familiares, una ludoteca en la Plaza de Abastos y el Tren de la Navidad, además de los actos centrales de la llegada de los Reyes Magos a nuestra ciudad.

El encendido de la iluminación tuvo lugar el 4 de diciembre en la Plaza del Mercado y dio inicio a una campaña que contó con más de un millar de elementos decorativos con tecnología LED de bajo consumo.

BELÉN MONUMENTAL

El Belén Monumental, inaugurado el 5 de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento y abierto hasta ayer, volvió a consolidarse como uno de los grandes atractivos de la Navidad logroñesa, con más de 120.000 visitantes durante el periodo de apertura. Por su parte, la exposición de Belenes Tradicionales, ubicada en la Sala de Usos Múltiples del Consistorio, superó las 30.000 visitas.

En la segunda edición de las campanadas pre-uvas del día 19 de diciembre, se registró una afluencia de 9.500 personas, que se acercaron al Espolón para disfrutar de la mejor música y del ambiente festivo en un encuentro pensado para compartir en familia, en cuadrilla de amigos, en pareja o junto a los compañeros de trabajo, convirtiendo la cita en un momento único e inolvidable.

PLAZA DE ABASTOS

La Plaza de Abastos desempeñó este año un papel destacado como espacio de encuentro durante las fiestas, acogiendo conciertos y, por primera vez, una ludoteca navideña en la que participaron más de 350 niños y niñas, ofreciendo un espacio lúdico y creativo para las familias.

Los mercadillos navideños, distribuidos en distintos puntos de la ciudad, contribuyeron asimismo a ampliar la oferta comercial y de ocio durante las semanas festivas.

JORNADA DEL 5 DE ENERO

La jornada del 5 de enero concentró mucha participación ciudadana con más de 100.000 personas movilizadas a lo largo del día para recibir y acompañar a los Reyes Magos. La llegada de Sus Majestades al estadio municipal de Las Gaunas reunió a 14.200 personas y, posteriormente, más de 4.000 se congregaron en la Plaza del Ayuntamiento para el saludo desde el balcón consistorial, que este año se incorporó como novedad al programa.

Durante el recorrido de Sus Majestades por la ciudad se estima una participación acumulada de 7.000 personas, mientras que la tradicional Cabalgata de Reyes congregó por la tarde a 75.000 espectadores a lo largo de todo su recorrido.

Otro de los grandes atractivos de estas fiestas ha sido el Tren de la Navidad, que ha recorrido las calles de Logroño durante distintas jornadas y que ha permitido a familias, niños y mayores disfrutar de la ciudad desde una perspectiva diferente y compartir un tiempo de ocio. En total, más de 5.200 personas han participado en esta actividad.

Desde el punto de vista organizativo, los dispositivos de seguridad, movilidad y limpieza funcionaron de forma coordinada durante toda la campaña navideña y, de manera especial, en la jornada del Día de Reyes.

El balance operativo ha sido satisfactorio y no se han registrado incidentes relevantes que hayan condicionado el normal desarrollo de las actividades.

El Ayuntamiento de Logroño quiere agradecer la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, Cruz Roja, personal de limpieza, asociaciones, entidades participantes y personal municipal, cuya implicación ha sido fundamental para que todos los actos se desarrollaran con normalidad y para garantizar la seguridad y el disfrute de todos los ciudadanos durante estas fechas tan señaladas.