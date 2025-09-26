Alta participación en los Puntos Violeta instalados en la Fiestas de San Mateo, con más de 1.000 personas

Alta participación en los Puntos Violeta instalados en la Fiestas de San Mateo con la campaña 'San Mateo se VIVE sin agresiones y en igualdad' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Con la campaña 'San Mateo se VIVE sin agresiones y en igualdad'

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño destaca la alta participación en los puntos violeta instalados en diferentes zonas de la ciudad durante las fiestas y la respuesta "muy positiva" que ha recibido la campaña 'San Mateo se VIVE sin agresiones y en igualdad'.

Más de 1.000 personas han participado estos días en los Puntos Violeta que el Ayuntamiento instaló en la Plaza del Mercado (983 personas), la Plaza del Parlamento (83 personas) y el Parque de la Cometa (40 personas), en los que se ha desarrollado estas fiestas una importante labor de sensibilización y campaña de prevención de agresiones sexistas.

Con esta iniciativa, el área de Igualdad del Ayuntamiento buscaba que toda la sociedad se conciencie y sea parte activa para que las fiestas de San Mateo se desarrollen como debe ser, desde la igualdad y el respeto.

Para el desarrollo de esta campaña, el Consistorio ha contado con la colaboración de agentes que son fundamentales en estas fiestas, como las peñas y el sector hostelero.

También, con el objetivo de llegar a las personas más jóvenes, se distribuyeron carteles en los centros de enseñanza secundaria acompañados con folletos en los que también se informaba sobre los Puntos Violeta.

Además, se han realizado diferentes dinámicas de sensibilización, con frases en las que se describían situaciones que constituyen actos de violencia de género y afirmaciones en las que se destacan elementos que deben formar parte de las relaciones basadas en el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres.

ASISTENCIA Y PERFIL EN LOS PUNTOS VIOLETA EN FIESTAS

Los Puntos Violeta han sido atendidos por profesionales con titulación superior y formación en igualdad de género y prevención contra la violencia machista.

Han ofrecido herramientas para identificar estereotipos y prejuicios asociados al género, además de ayudar a identificar situaciones de desigualdad a través de materiales divulgativos y la escucha activa.

Los perfiles más representativos que han asistido a los puntos violeta han variado según los horarios, por las mañanas, familias con niñas y niños (5-8 años), madres y abuelas acompañando, parejas y personas mayores (60-70 años).

Por las tardes/noches, familias en las primeras horas, adolescentes (14-17 años) y jóvenes adultos (18-30 años) a partir de las 22:00 horas, además de grupos de amigas y personas mayores.

En los Puntos Violeta se dan a conocer los recursos de orientación, atención y denuncia que se ofrecen desde el Ayuntamiento y el resto de los organismos públicos.