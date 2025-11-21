El Alto de Vallaroso, cerrado al tráfico en La Rioja por la presencia de nieve en la calzada

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Alto de Vallaroso (en La Rioja) se encuentra a estas horas cerrado al tráfico, debido a la presencia de nieve en la calzada, según el parte remitido desde el Gobierno de La Rioja que hace referencia a la situación a las 13,30 horas de este viernes, 21 de noviembre.

De acuerdo con este parte, además, se precisan cadenas en el puerto de Sancho Leza, en la LR-250, en la LR-245 en La Rasa, en la LR-232 Peña Hincada y en la LR-333, en Montenegro.

Por su parte, el puerto de La Pradilla, en la N-111, permanece abierto sin ningún tipo de incidencias aunque se recomienda extremar la precaución.