Alumnos de 9 CRAs riojanos participan este curso en un Programa de Educación Inclusiva, con financiación europea

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve Centros Rurales Agrupados (CRA) de La Rioja participarán a lo largo de este curso 2025-2026 en el programa de cooperación territorial de Educación Inclusiva, financiado a través del Fondo Social Europeo +.

Una iniciativa con el objetivo de avanzar en la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva desde las primeras etapas del sistema educativo por medio de la identificación y eliminación de las barreras que impiden la presencia, participación y promoción del alumnado que presenta necesidades educativas especiales.

A través de este proyecto, dirigido a alumnos de Educación Infantil y Primaria, se avanza en un modelo de educación inclusiva que contempla, entre otras actuaciones, la reformulación y actualización de planes de atención a la diversidad, la identificación de barreras y estructuras de apoyo, junto con el asesoramiento colaborativo, a través de un refuerzo en la dotación y formación de los profesionales.

También fomenta el impulso de acciones dirigidas a fomentar y facilitar la colaboración de las familias en la vida del centro y el desarrollo de canales de acción en la prevención, detección y atención temprana de las necesidades educativas específicas que requieran una atención diferente a la ordinaria.

Además, se garantiza una adecuada accesibilidad cognitiva, sensorial y física de los entornos educativos, así como los diferentes soportes de los materiales educativos, tanto convencionales como basados en las TIC.

Igualmente, se define el rol de apoyos que ayudan al profesorado en la atención a la diversidad, incrementando los recursos personales y técnicos, con oferta de lengua de signos y facilitando los recursos especializados con perfiles profesionales de carácter no docente, como fisioterapeutas, logopedas, integrador social y mediador comunicativo, entre otros.

Este programa está destinado a la atención al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, es decir, aquel alumnado que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje derivadas de discapacidad o de trastorno grave de conducta, de la comunicación y del lenguaje.

Durante este curso, participarán en este programa los CRA Las Cuatro Villas (Agoncillo), Entreviñas (San Vicente de la Sonsierra), Cuenca del Najerilla (Uruñuela), Vista la Hez (Ausejo), Valle Oja-Tirón (Castañares), Entrevalles (Badarán), Alhama (Cervera), Valle del Linares (Igea) y Cameros Nuevo (Torrecilla en Cameros).