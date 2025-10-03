Alumnos de la ESO de La Enseñanza alzan la voz "bien fuerte" en Logroño contra la violencia de género

En la concentración mensual en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño

Alumnos de diversos cursos de la ESO del colegio La Enseñanza han alzado este mediodía de viernes su voz "bien fuerte" contra la violencia de género. Ha sido durante la tradicional concentración contra esta lacra que todos los meses se desarrolla en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño.

Una concentración, especialmente nutrida en esta jornada gracias a los estudiantes y profesores, que ha querido hoy guardar para comenzar un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas de la violencia machista de este año y, especialmente, como ha apuntado la concejala de Igualdad, Celia Sanz, de la última registrada hace apenas unos días.

Tras el minuto de silencio, finalizado con fuertes aplausos, cuatro de los alumnos presentes han leído un manifiesto en el que han señalado que "nos reunimos una vez más para alzar nuestra voz y decir bien fuerte que rechazamos la violencia de género".

"La violencia de género es el maltrato y la discriminación hacia las mujeres de manera intencionada. Esa violencia no sólo hace sufrir a las mujeres que la padecen, sino también a las personas que las quieren y las rodean. Sabemos que aquí en España todavía hay muchos casos de hombres que maltratan a las mujeres", han dicho.

Han añadido que "también sabemos que en muchos países del mundo todavía hay niñas a las que no se les permite ir a la escuela, mujeres a las que no se les deja trabajar fuera de casa, que sufren acoso en sus trabajos, que son violadas o tratadas como si no tuvieran derechos".

"Nos duele pensar que esto sigue pasando y por eso hoy lo denunciamos", han asegurado, para afirmar acto seguido que "todas las personas somos iguales y nadie tiene derecho a sentirse superior a nadie, da igual que seamos chicos o chicas, tenemos derecho a soñar, a jugar y a elegir nuestro futuro".

Por eso, han reivindicado que "queremos que nuestras escuelas y nuestros patios sean lugares seguros, sin burlas, sin insultos, sin desigualdades, espacios donde podamos aprender unas de otros, compartir juegos y sueños y crecer con los valores y respeto e igualdad".

Y han subrayado que "nos acordamos de las niñas y niños que sufren en sus hogares la violencia de género y que se ven como sus madres son maltratadas, sintiendo mucho miedo, tristeza o soledad", menores a los que "les invitamos a la denuncia y les apoyamos, no estáis solos y pedimos a la sociedad que os proteja y os garantice un futuro lleno de esperanza y amor".

"Por eso -han reclamado- queremos que la sociedad entera se comprometa a desterrar las actitudes machistas y los comportamientos que hacen daño. Nuestra Constitución defiende la igualdad de derechos de todas las personas y eso es de verdad. Estamos en contra del sesgo machista y a favor de la igualdad entre hombres y mujeres".

Así, han mostrado su compromiso "de apoyar y acompañar a las mujeres que sufren malos tratos con cariño, confianza y comprensión", a la vez que han querido "decir a los hombres que maltratan que piensen en el daño que hacen, que se pongan en el lugar de las mujeres y comprendan que no tienen ningún derecho a hacerlas sufrir".

"Les pedimos que entiendan que en una relación de pareja solo cabe el buen trato y el respeto. Por todo esto hoy alzamos nuestras voces y decimos, no más violencia contra las mujeres. Queremos igualdad en todo el mundo y queremos respeto, paz y libertad para todas las personas", han concluido.

PALABRAS DEL ALCALDE.

En la concentración de hoy también ha intervenido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha reconocido a los estudiantes que "lo que habéis hecho aquí es muy importante, aunque a lo mejor para vosotros aparentemente no revista tanta trascendencia, porque hoy, con este manifiesto y con esta manera tan rotunda de acabarlo, habéis puesto voz a un futuro de esperanza, a un futuro de ilusión".

"Porque -ha continuado- más allá de las noticias con la que desafortunadamente hemos empezado hoy con este minuto de silencio acordándonos de una nueva víctima de esta tragedia que son la violencia machista, la violencia contra las mujeres, también tenemos el compromiso, la obligación de todos de crear un futuro mejor, un futuro sin violencia, un futuro en igualdad".

Un futuro, ha considerado Escobar, que "empieza por vosotros, porque los políticos tenemos que hacer lo que nos toca, tenemos que hacer leyes, tenemos que procurar que nos pongamos de acuerdo, como en este caso estamos de acuerdo, la Policía que está ahí tiene que hacer su trabajo y perseguir al que perpetra cualquier acción delictiva, eso se tiene que hacer".

"Pero hay algo donde no llegamos nosotros, que es donde estáis vosotros y vosotras, que es cambiar, cambiar de verdad la sociedad, y para cambiar la sociedad hay que trabajar desde la educación, la mejor manera de trabajar ese futuro en igualdad desde la educación es con el ejemplo, la mejor manera es trabajar dando el testimonio, no mirar para otro lado cuando sabemos que se puede estar maltratando a una mujer", ha dicho.

Por eso, ha considerado que "sois definitivamente importantes, y por eso vuestro ejemplo tiene que estar ahí, nos tenéis que seguir tirando de las orejas para que sigamos procurando ese camino en igualdad". "Así que os doy las gracias y os invito a seguir haciendo lo que hoy visiblemente habéis hecho posible, ese mundo un poquito mejor desde la igualdad. Muchísimas gracias y que cunda el ejemplo", ha finalizado.