Álvarez (UGT) llama a secundar el paro convocado el 15 de octubre por Gaza: "Hay que parar esta matanza"

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llamado hoy en Logroño a secundar el paro convocado el próximo 15 de octubre como "día de lucha" para frenar el genocidio el Gaza. "Hay que parar esta matanza", ha aseverado.

Álvarez ha acudido hoy a la capital riojana para, en la sede de la Fundación Laboral de la Construcción, celebrar una asamblea con los delegados y delegadas del sindicato en un momento en el que, junto con CC.OO, UGT ha convocado un día de protestas.

Se trata, ha explicado, de un "día de lucha para exigir que se acabe la matanza, el genocidio, la absoluta falta de respeto a los derechos humanos por parte de Israel" con paros parciales.

"No es una convocatoria de huelga general", ha explicado, "es una convocatoria de lucha general" convocada para "amparar legalmente" el que los trabajadores puedan participar, "sin represalias", en las acciones que se convoquen en cada centro de trabajo.

Pueden ser debates, sentadas a las puertas de los centros de trabajo de media hora... "en cada lugar se irá determinando cómo y de qué manera se concretan", ha indicado.

Se trata, ha afirmado, de "poner las bases para una paz duradera" y los trabajadores y las trabajadoras de España, ha visto, "no podemos ser ajenos a una barbarie como la que estamos viendo cada día en los medios de comunicación".

Ha garantizado que habrá "cobertura legal" para los trabajadores y por eso se ha registrado una convocatoria de huelga.

Por tanto, "si no para la matanza" se llevará a cabo una convocatoria ante la que, ha dicho, les "gustaría muchísimo" hacer una rueda de prensa diciendo que se van a hacer los actos pero "de reconocimiento a que la situación ha cambiado".