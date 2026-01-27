Amigos de los Retablos presenta este martes el libro 'Logroño desde el cielo' - 'LOGROÑO DESDE EL CIELO'

LOGROÑO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Amigos de los Retablos presentará este martes, 27 de enero, a partir de las 19,30 horas, el libro 'Logroño desde el cielo', primer libro de fotografía aérea en España realizado íntegramente con dron sobrevolando espacios urbanos. La cita será en Caja Rioja Gran Vía, 2, de Logroño.

Un centenar de sorprendentes fotografías aéreas de la ciudad complementadas con vídeo e imágenes 360º captadas desde el aire y accesibles mediante código QR conforman el libro 'Logroño desde el cielo', publicado por el sello riojano lasolucioneditorial.com

Axel Cardona, promotor del proyecto compartirá en la charla las aventuras para la realización de este libro que nos permite descubrir la ciudad desde otro punto de vista, dejándonos cautivar por su belleza y evidenciando la transformación e historia que cuentan sus calles, plazas, parques y edificios.

Las fotografías y vídeos que nos enseñará y que con seguridad nos sorprenderán, son un documento visual para la posteridad que servirá para recordar cómo era la ciudad en este momento de la historia.

Cada imagen del libro está acompañada de breves textos en español e inglés con información acerca del valor patrimonial y la configuración de Logroño.

De esta manera, además de fomentar el conocimiento y sentido de pertenencia de los riojanos por la capital de su región, se logra acercar a turistas y públicos internacionales a un conocimiento más amplio de la ciudad.

Como curiosidad editorial, el libro se ha publicado con tres portadas diferentes, para que cada lector pueda elegir la que más le gusto: el monumento a Espartero en una vista cenital, una panorámica del Ebro con el Casco Antiguo de fondo y una panorámica aérea del Paseo del Espolón. El contenido del libro es idéntico en todos los ejemplares.

En la mesa ubicada a la entrada de la sala podrá adquirirse el libro (25 euros), que también está a la venta en las principales librerías de la ciudad.