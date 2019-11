Amigos de la Tierra critica que el Ejecutivo regional "obstaculiza el acceso a la información ambiental de la región"

Publicado 24/11/2019 10:23:40 CET

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra ha criticado -a través de una nota de prensa- que el Ejecutivo regional "obstaculiza el acceso a la información ambiental de la región".

En concreto, explica, "el pasado 12 de octubre de 2019 solicitamos información relativa al impacto de la sarna en la fauna de nuestra región, con el propósito de analizarla y saber que está sucediendo. El Gobierno de La Rioja nos reclama 107,42 € en concepto de tasa 05.20 "por servicios en materia de información medioambiental" con el único propósito "de limitar el acceso de los ciudadanos a la información ambiental".

Amigos de la Tierra cree que el Gobierno de La Rioja del Partido Socialista, "al igual que los anteriores del Partido Popular", considera que "el acceso a la información ambiental debe limitarse".

"Ambos partidos políticos creen que es mejor que estemos desinformados para que no podamos realizar nuestro trabajo, que no es ni más ni menos que la defensa del medio ambiente. Además, el Gobierno de La Rioja no da la posibilidad de realizar ningún recurso de alzada para poder recurrir el contenido del escrito que nos envía", aseguran desde la entidad.

El acceso a la información ambiental está recogido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, publicada en el B.O.E. (19.07.2006). En esta Ley la administración general del Estado sí que contempla el pago por la información ambiental, "pero está exenta, en caso de enviarse por medios telemáticos, como es nuestro caso".

En el caso de La Rioja con la aplicación de la tasa 05.20 "se decide de forma arbitraria en qué casos hay que pagarla o no", indican desde Amigos de la Tierra.

Amigos de la Tierra La Rioja instará nuevamente al Gobierno Autonómico "para que reconsidere esta decisión y reclama la abolición de la tasa 05.20 por acceso a la información en materia de medio ambiente".