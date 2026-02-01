Amigos de la Tierra denuncia ante la CHE y Medio Natural vertidos realizados en la Yasa Majillonda de Pradejón - AMIGOS DE LA TIERRA LA RIOJA

LOGROÑO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja ha informado este martes de que ha denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y ante Medio Natural vertidos realizados en la Yasa Majillonda, en la localidad de Pradejón.

Como asegura el colectivo en un comunicado, "hemos podido comprobar que las parcelas 196, 45, 46 y 101 del polígono 9 de Pradejón, donde se almacenan restos de compost del champiñón, se encuentran sin impermeabilizar pudiendo contaminar las aguas que discurren por la yasa Majillonda".

Así, explican que "aunque a esta yasa no llegan lixiviados procedentes de la planta de reciclaje o, al menos no hemos localizado ningún punto concreto, sí que es cierto que el camino que discurre desde la parcela 196 a la parcela 283 del polígono 9 se encuentra completamente cubierto de restos de compost del champiñón, dado que la yasa es el punto bajo las aguas sucias acaban en este cauce torrencial".

Para Amigos de la Tierra, "la degradación de la presente zona esteparia de Pradejón es absoluta", algo motivado, "en gran medida, por el empleo indiscriminado de compost en parcelas de esta misma zona, la visión negativa hacia las áreas esteparias de la sociedad, el desinterés de la administración por dotarlas con figuras efectivas de protección".

Reseñan que "este empleo indiscriminado de compost ha provocado una gravísima alteración en el medio natural, que difícilmente permite el mantenimiento de especies esteparias", pero "si no fuera poco, las aguas de la yasa Majillonda se contamina con altísimos contenidos de materia orgánica en cuanto se producen lluvias".

Desde Amigos de la Tierra La Rioja indican, por todo ello, que "hemos pedido que se adopten medidas para acabar con la contaminación de las aguas de la Yasa Majillonda".

En concreto, "que se inste a la planta de reciclaje de compost de Pradejón a impermeabilizar la totalidad de las fincas que emplean, a recoger la totalidad de los lixiviados en balsas y a instalar sistemas para lograr que las ruedas de los camiones no esparzan el compost por los caminos, que acaban por contaminar la Yasa Majillonda con precipitaciones mayores que las de hoy se producirán lixiviados".